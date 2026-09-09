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    വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ; സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു

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    വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ; സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ജി​ദ്ദ: മ​ക്ക, അ​ൽ ബ​ഹ, ജി​സാ​ൻ, അ​സി​ർ എ​ന്നീ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്തു. ഇ​തി​െൻറ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ശ​രി​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ഴ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​ല താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും കു​ത്തി​യൊ​ഴു​ക്കും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തെ ചി​ല മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ൾ, നീ​ർ​ച്ചാ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ക​ന്നു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

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    News Summary - Civil Defense issues alert advisory on Heavy rain
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