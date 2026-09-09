വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ കനത്ത മഴ; സിവിൽ ഡിഫൻസ് ജാഗ്രത നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: മക്ക, അൽ ബഹ, ജിസാൻ, അസിർ എന്നീ പ്രവിശ്യകളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച കനത്ത മഴ പെയ്തു. ഇതിെൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിെൻറ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴയെത്തിയത്.
മഴയെത്തുടർന്ന് ചില താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കവും കുത്തിയൊഴുക്കും അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും രാജ്യത്തെ ചില മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അധികൃതർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, താഴ്വരകൾ, നീർച്ചാലുകൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ പൂർണമായും അകന്നുനിൽക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
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