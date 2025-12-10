Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Dec 2025 2:24 PM IST
    ജി​ദ്ദ, മ​ക്ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ

    ജി​ദ്ദ, മ​ക്ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ
    ജി​ദ്ദ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പെ​യ്ത മ​ഴ​യി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ പെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ജി​ദ്ദ, മ​ക്ക, യാം​ബു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ത​മാ​യ​തോ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ ആ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ​യോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ടി​യും കാ​റ്റും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ പ​ല പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം താ​റു​മാ​റാ​യി. ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ചി​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ വൈ​കി​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​ത​ത് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്ര​സ​മ​യം ഉ​റ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റെ​ഡ് സീ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ച​ല​ച്ചി​ത്രോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യോ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തു.

    ജി​ദ്ദ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മ​ഴ​വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത് ഒ​ഴു​ക്കി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​മാ​യി പ​മ്പി​ങ് ജോ​ലി​ക​ളും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ലും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. ക​ന​ത്ത മ​ഴ ബാ​ധി​ച്ച തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കാ​ര​ണം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മ​ഴ മൂ​ല​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി.

    തി​ങ്ക​ൾ മു​ത​ൽ ബു​ധ​ൻ വ​രെ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ഉ​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടി​മി​ന്ന​ൽ, ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ്, ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷം, മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യം എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ജി​ദ്ദ, റാ​ബി​ഖ്‌, ഖു​ലൈ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​വ​ധി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് നി​ർ​േ​​ദ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

