Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 7:59 AM IST

    ജുബൈലിൽ കനത്തമഴ തുടരുന്നു; പലയിടത്തും വെള്ളം കയറി

    ജുബൈലിൽ കനത്തമഴ തുടരുന്നു; പലയിടത്തും വെള്ളം കയറി
    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ജു​ബൈ​ലി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യും കാ​റ്റും ഇ​ടി​യും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ഴ ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല റോ​ഡു​ക​ളി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റി. വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. വൈ​കി​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്. പ​ല​രും ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം വൈ​കി​യാ​ണ്. ചി​ല​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ത​ക​രാ​റു​ക​ളും സം​ഭ​വി​ച്ചു. സൗ​ദി​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ല്ല തോ​തി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ​യൊ​ന്നും ഇ​ത്ര ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ജു​ബൈ​ലി​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​വി​ടെ ഏ​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്. രാ​ത്രി സ​മ​യ​ത്തെ യാ​ത്ര​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ന​ല്ല​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ളെ​യും മ​റ്റ​ന്നാ​ളും പ​ല സ്കൂ​ളു​ക​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    jubail, Heavy Rain, gulf
    News Summary - Heavy rain continues in Jubail; water inundates many places
