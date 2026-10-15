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Madhyamam
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    യ​മ​നി​ൽ ക​ന​ത്ത വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം; ഹൂ​തി ആ​യു​ധ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യി തു​ർ​ക്കി അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി

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    യ​മ​നി​ൽ ക​ന​ത്ത വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം; ഹൂ​തി ആ​യു​ധ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത​താ​യി തു​ർ​ക്കി അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി
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    സ​ന​അ / റി​യാ​ദ്: യ​മ​നി​ൽ ഹൂ​തി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള അ​റ​ബ് സ​ഖ്യ​സേ​ന​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം ക​ന​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​വി​ടു​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സ​ന​യി​ലെ ആ​യു​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​രോ​ധ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​റ​ബ് സ​ഖ്യ സേ​ന​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഒ​റ്റ രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ട് ഹൂ​തി​ക​ൾ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച ആ​റ് ഡ്രോ​ണു​ക​ളും അ​ഞ്ച് ക്രൂ​യി​സ് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ര​ണ്ട് ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ത​ട​യു​ക​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി വ​ക്താ​വ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഹൂ​തി​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ തൈ​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട​താ​യി അ​ന്ത​രാ​ഷ്ട്ര വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    യ​മ​നി​ൽ അ​റ​ബ് സ​ഖ്യ​സേ​ന​യു​ടെ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു. ഹൂ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ ശേ​ഷി​യും ആ​യു​ധ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ഖ്യ​സേ​ന സ​ന​യി​ൽ വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. യ​മ​നി​ലെ ഹ​രാ​ദ് ജി​ല്ല ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഹൂ​തി​ക​ൾ വി​ക്ഷേ​പി​ച്ച ഒ​രു ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലി​നെ​യും സേ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ട​ഞ്ഞു. ഹൂ​തി​ക​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നും സ​ന​യി​ലെ അ​ൽ സ​ബാ​ഹ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ നി​ന്നും ആ​ളു​ക​ളോ​ട് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു പോ​കാ​ൻ സ​ഖ്യ​സേ​ന നേ​ര​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മി​സൈ​ലു​ക​ളെ​യും ഡ്രോ​ണു​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യ​മ​നി​ലെ വി​മ​ത​രാ​യ ഹൂ​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് സ​ഖ്യ​സേ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    സ​ന, അ​ൽ ഹു​ദൈ​ദ, ധ​മാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ൽ സ​ബാ​ഹ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, ഇ​ന്ധ​ന ടാ​ങ്കു​ക​ൾ, സം​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, ലോ​ഡിം​ഗ് ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ് സ​ഖ്യ സേ​ന ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യ​മ​ൻ, ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ സ​ഞ്ചാ​രം, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​പ്പ​ൽ​പ്പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ശേ​ഷി​ക​ളെ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സ​ഖ്യ​സേ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദോ​ഷം സം​ഭ​വി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ഖ്യ​സേ​ന ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം സൗ​ദി​യി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ, തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, എ​ണ്ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു നേ​രെ​യു​ള്ള ഹൂ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഖ്യ സേ​ന ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ൻ​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - Heavy airstrikes in Yemen
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