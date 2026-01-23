Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹൃ​ദ്രോ​ഗം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 8:01 AM IST

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗം ത​ള​ർ​ത്തി; കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി കേ​ളി അ​ൽ ഖു​വ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃ​ദ്രോ​ഗം ത​ള​ർ​ത്തി; കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് താ​ങ്ങാ​യി കേ​ളി അ​ൽ ഖു​വ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങും​മു​മ്പ്​ അ​ജി​ക്ക്​ കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സ​ഭൂ​മി​യി​ൽ രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യാ​ൽ ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​വു​മാ​യി കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ ഖു​വ​യ്യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ച കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി അ​ജി സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ണ് കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ പു​തു​ജീ​വ​ൻ ല​ഭി​ച്ച​തും തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​തും.

    അ​ൽ ഖു​വ​യ്യ സ​നാ​ഇ​യ്യ​യി​ൽ അ​ലൂ​മി​നി​യം ഫാ​ബ്രി​ക്കേ​ഷ​ൻ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ജി​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​ൽ ഖു​വ​യ്യ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്ഥി​തി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തോ​ടെ കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് അ​ജി​യെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ ശു​മൈ​സി​യി​ലു​ള്ള കി​ങ്​ സ​ഊ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ആ​ഞ്​​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്​​റ്റി​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ജി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യ​ത്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​വാ​സ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഡി​സ്ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ണ​വി​ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ജി​ക്ക് കേ​ളി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സു​രേ​ഷ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം താ​ങ്ങാ​യി നി​ന്നു. അ​സു​ഖ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തോ​ളം ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് കേ​ളി വീ​ണ്ടും സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് എ​ത്തി​യ അ​ജി​യെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ൽ ഖു​വ​യ്യ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ദു​രി​ത​കാ​ല​ത്ത് കൂ​ടെ നി​ന്ന കേ​ളി അ​ൽ ഖു​വ​യ്യ യൂ​ണി​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് അ​ജി പ്ര​വാ​സ​ഭൂ​മി​യോ​ട് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kollam nativeSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Heart disease worsened; Al Khuwayya unit becomes home for Kollam native
    Similar News
    Next Story
    X