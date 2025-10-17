Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹൃദയാഘാതം: ചാവക്കാട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:44 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:44 PM IST

    ഹൃദയാഘാതം: ചാവക്കാട് സ്വദേശിയായ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ റിയാദിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    H. Muhammed Thiruvathra
    cancel
    camera_alt

    എച്ച്‌. മുഹമ്മദ് തിരുവത്ര

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ഹൃദയാഘാതം മൂലം തൃശൂർ ചാവക്കാട് സ്വദേശി പി.ഡി.പി മുഹമ്മദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എച്ച്‌. മുഹമ്മദ് തിരുവത്ര (52) റിയാദിൽ നിര്യാതനായി.

    നെഞ്ചുവേദനയെത്തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ നസീമിലെ അൽ ജസീറ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനിയില്ല. 16 വർഷമായി റിയാദ് സുലൈയിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പി.ഡി.പിയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള നേതാക്കളിലൊരാളും നിലവിൽ പി.സി.എഫ് റിയാദ് തൃശൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ്. ചേറ്റുവ പാലം ടോൾ പിരിവിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിന്റെ നേതൃനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹോദരൻ എച്ച്. ഹസൻ, ബന്ധുക്കളായ ഹംസ, അസർ എന്നിവർ റിയാദിലുണ്ട്. ഭാര്യ: സക്കീന, ഏക മകൻ അൽത്താഫ് എ. മുഹമ്മദ്.

    മൃതദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കെ.എം.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വെൽഫെയർ വിഭാഗവും 'നമ്മൾ ചാവക്കാട്ടുകാർ' കൂട്ടായ്‌മ സൗദി ചാപ്റ്ററും രംഗത്തുണ്ട്. റഫീഖ് മഞ്ചേരി, മെഹ്ബൂബ് ചെറിയ വളപ്പിൽ, മുസ്തഫ ബിയൂസ്, ഷാജഹാൻ ചാവക്കാട്, കബീർ വൈലത്തൂർ എന്നിവർ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chavakkadHeart AttackRiyadhObituary
    News Summary - Heart attack: Social activist from Chavakkad passes away in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X