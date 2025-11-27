Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 4:17 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 4:17 PM IST

    ഹൃദയാഘാതം: കോഴിക്കോട്​ സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു

    ഹൃദയാഘാതം: കോഴിക്കോട്​ സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു
    Listen to this Article

    റിയാദ്: നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന്​ റിയാദിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട മലയാളി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കൈതപൊയിൽ പുതുപ്പാടി സ്വദേശി തള്ളാശ്ശേരി കാതരി അസൈൻ (58) ആണ്​ അൽനദ്‌വ ഫാമിലി കെയർ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചത്​.

    റിയാദിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. പിതാവ്: പരേതനായ കാതരി, മാതാവ്: പരേതയായ ആമിന. ഭാര്യ: ഷെറീന. മരണാനന്തര നിയമനടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ്​ ചെയർമാൻ റഫീഖ് പുല്ലൂരി​ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക്​ കൊണ്ടുപോകും.

