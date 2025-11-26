Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Nov 2025 7:17 PM IST
    date_range 26 Nov 2025 7:18 PM IST

    ഹൃദയാഘാതം: കൊല്ലം സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു

    ഹൃദയാഘാതം: കൊല്ലം സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു
    മധുസൂദനൻ പിള്ള

    റിയാദ്​: ഹൃദയാഘാതം മൂലം കൊല്ലം, ഉമയനല്ലൂർ സ്വദേശി മധുസൂദനൻ പിള്ള (66) താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ചു.

    റിയാദിൽ കോൺട്രാക്റ്റിങ്​ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. മൃതദേഹം ശുമൈസി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിതാവ്: രാമകൃഷണ പിള്ള (പരേതൻ), മാതാവ്: ഓമന അമ്മ, ഭാര്യ: സത്യ. ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനി അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടതി​െൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ റിയാദ് കെ.എം.സി.സി ഭാരവാഹികളായ റഫീഖ് പുല്ലൂർ, റഫീഖ് ചെറുമുക്ക്, ഷറഫു പുളിക്കൽ, നസീർ കണ്ണീര, ജാഫർ വീമ്പൂർ, കമ്പനി പ്രതിനിധി അരുൺകുമാർ എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ട്.

