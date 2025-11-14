Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 9:42 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ന്നു

    • ക്ര​മ​ം തെറ്റിയ ഉ​റ​ക്ക​ം വി​ല്ല​നെ​ന്ന്​ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ
    • ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള അ​മി​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും അ​പ​ക​ടം
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ന്നു
    ജി​ദ്ദ: രാ​ത്രി 11 മ​ണി​ക്ക് ശേ​ഷം ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത സാ​ധ്യ​ത 60 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് പു​തി​യ പ​ഠ​നം. നേ​ര​ത്തേ ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം വ​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത അ​ധി​ക​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ‘ഫ്രോ​ണ്ടി​യേ​ഴ്സ്’ ജേ​ണ​ലി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി വൈ​കി​യു​ള്ള ഉ​റ​ക്കം മ​നു​ഷ്യ​​ന്റെ ജൈ​വ ഘ​ടി​കാ​ര​ത്തെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കുന്നു. ഇ​ത് ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ഹോ​ർ​മോ​ൺ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ കു​റ​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ട്ടാ​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​യ്മ ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​​ന്റെ സൂ​ച​ന മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വു​കോ​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, മെ​റ്റ​ബോ​ളി​സം, ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ ദി​വ​സ​വും എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ ഉ​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തി​ര​ക്കി​ട്ട ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി കാ​ര​ണം പ​ല​രും ഈ ​ഉ​പ​ദേ​ശം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത ഉ​റ​ക്ക​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും ന​യി​ച്ചേ​ക്കാം.വൈ​കി​യു​ള്ള ഉ​റ​ക്ക​സ​മ​യം ശ​രീ​ര​ത്തി​​ന്റെ സ​ർ​ക്കാ​ഡി​യ​ൻ താ​ള​ത്തെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം സ്ഥി​ര​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ഹോ​ർ​മോ​ൺ അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​കാ​നും ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ വീ​ക്കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും. വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ഉ​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ പോ​ലും ഈ ​അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​ക്ക് ശേ​ഷം ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​യോ​കാ​ർ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​ക്ഷ​ൻ (ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം) വ​രാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ഠ​നം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു.

    വൈ​കി​യു​ള്ള ഉ​റ​ക്കം മൂ​ല​മു​ള്ള ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കാ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചി​ല മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ദി​നേ​ന ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ക്കു​ക, ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് അ​മി​ത​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ക​ഫീ​നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മൊ​ബൈ​ൽ, ടി​വി, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ സ്ക്രീ​നു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക, സാ​ധ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ രാ​വി​ലെ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ക്കു​ക, വാ​യ​ന, മെ​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ പോ​ലു​ള്ള വി​ശ്ര​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ക, കി​ട​പ്പു​മു​റി ഇ​രു​ണ്ട​തും ശാ​ന്ത​വും മി​ത​മാ​യ താ​പ​നി​ല​യു​ള്ള​തു​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, ഉ​റ​ക്ക​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഡോ​ക്ട​റെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ധി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ഉ​റ​ക്കം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും അ​നാ​രോ​ഗ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശീ​ല​ങ്ങ​ളും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ന്റെ അ​മി​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​വു​മെ​ല്ലാം ഇ​തി​ന് ക​ര​ണ​മാ​ഖ​ആ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

