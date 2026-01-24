Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 8:04 AM IST

    ഉ​മ്മ​ൻ​ ചാ​ണ്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പം; മ​ന്ത്രി ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    ഉ​മ്മ​ൻ​ ചാ​ണ്ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പം; മ​ന്ത്രി ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം
    ജി​ദ്ദ: അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ്മ​ൻ​ ചാ​ണ്ടി​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും മോ​ശ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച മ​ന്ത്രി ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​പ​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള, സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ത​രം​താ​ണ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​ന്ത​രി​ച്ച ജ​ന​പ്രി​യ നാ​യ​ക​ൻ ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി​യെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​പ്പ​ര​ത്ത​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​ത്ത​രം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വൃ​ത്തി​കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​ര​ളീ​യ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണം. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​പ​മാ​ന​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:ommenchandiSaudi Newsgulf news malayalamKB Ganesh Kumar
    News Summary - ‘He betrayed me, destroyed my family’: Kerala Minister KB Ganesh Kumar on late CM Ommen Chandy
