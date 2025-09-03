Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:04 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ 9,400 ച.​മീ. വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ ‘ഹ​യാ​ത് സ്ക്വ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി

    ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ 9,400 ച.​മീ. വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ ‘ഹ​യാ​ത് സ്ക്വ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി
    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സി​റ്റി​യെ 'സ്മാ​ർ​ട്ട്' ന​ഗ​ര​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് യാ​ൻ​ബു​വി​ന്റെ 'ഹ​യാ​ത്ത് സ്‌​ക്വ​യ​ർ' പ​ദ്ധ​തി. 9,400 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം “ഹ​യാ​ത് ഫൗ​ണ്ട​ൻ” ആ​ണ്. റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് യാ​ൻ​ബു പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ-​സാ​ലിം പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    2,230 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഹ​യാ​ത്ത് ഫൗ​ണ്ട​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള 1,536 നോ​സി​ലു​ക​ൾ, 388 പ​മ്പു​ക​ൾ, 613 ലൈ​റ്റ് പ്രൊ​ജ​ക്ട​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. ഫൗ​ണ്ട​നി​ൽ പ്രൊ​ജ​ക്ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന 24 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ലും 8 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വ​ലി​യ സ്‌​ക്രീ​നും ഉ​ണ്ടാ​കും. മി​സ്റ്റ് സി​സ്റ്റ​വും മ​റ്റു പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​തി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഫൗ​ണ്ട​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം 16 സ്പീ​ക്ക​റു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ശ​ബ്ദ സം​വി​ധാ​നം, 35 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള നാ​ല് വ​ലി​യ ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ൾ, 460 ല​ധി​കം ലൈ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മു​ണ്ടാ​കും. ബെ​ഞ്ചു​ക​ൾ, ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഫൗ​ണ്ട​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​ക്കും.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ക​ല​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഇ​ഴു​കി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ 'ഹ​യാ​ത് സ്ക്വ​യ​ർ' സൗ​ദി​യു​ടെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

