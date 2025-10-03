Begin typing your search above and press return to search.
    ഹാ​ഷിം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഓ​ർ​മ​പ്പു​സ്ത​കം ‘യാ ​ഹ​ബീ​ബി’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ഹാ​ഷിം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഓ​ർ​മ​പ്പു​സ്ത​കം ‘യാ ​ഹ​ബീ​ബി’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ഹാ​ഷിം എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ ഓ​ർ​മ​പ്പു​സ്ത​കം 'യാ ​ഹ​ബീ​ബി'​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം​പി, ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ഹാ​ഷിം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഓ​ർ​മ​പ്പു​സ്ത​കം 'യാ ​ഹ​ബീ​ബി'​യു​ടെ സൗ​ദി ത​ല പ്ര​കാ​ശ​നം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി ഇ​റാം ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സി​ദ്ധീ​ഖ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. സെ​യ്ത​ല​വി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം കെ.​എം.​സ.​സി സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി കോ​ഡൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​ടി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് പു​സ്ത​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സി​ദ്ദീ​ഖ് പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ പു​സ്ത​കം പി​റ​ന്ന നാ​ൾ വ​ഴി​ക​ൾ സ​ദ​സ്സു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​ഹ​മ്മ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, പ്ര​ദീ​പ്‌ കൊ​ട്ടി​യം, കെ.​എം ബ​ഷീ​ർ, സി.​എ​ച്ച് മൗ​ല​വി, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ കു​മ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കാ​ര​യാ​ട്, ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ഒ.​പി ഹ​ബീ​ബ്, അ​മീ​റ​ലി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ന​ജീ​ബ് ചീ​ക്കി​ലോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ടി.​ടി, ഖാ​ദി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി ക​രി​ങ്ക​പ്പാ​റ, അ​ൻ​സാ​രി നാ​രി​യ, ഉ​മ്മ​ർ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ടു​മ, ഹു​സൈ​ൻ കെ.​പി വേ​ങ്ങ​ര, മു​ജീ​ബ് കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, സ​മ​ദ് കെ.​പി വേ​ങ്ങ​ര, അ​റ​ഫാ​ത്ത് ഷം​നാ​ട്, സാ​ദി​ഖ്‌ എ​റ​ണാ​കു​ളം, നി​സാ​ർ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, സ​ഫീ​ർ അ​ച്ചു, ഷ​രീ​ഫ് പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത്, ജ​മാ​ൽ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി, നി​സാ​ർ വ​ട​ക്കു​മ്പാ​ട്, ഫ​ഹ​ദ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി, ഷ​ബ്‌​ന ന​ജീ​ബ്, റൂ​ഖി​യ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബ​ഷീ​ർ ബാ​ഖ​വി​യു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സാ​ധ​ക സ​മി​തി ജ​ന ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​വി​ശ്യ കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ഗ​സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹീ​ർ മ​ജ്ദാ​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

