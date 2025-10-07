അസീർ മേഖലയിൽ 'വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രൻ' പ്രകാശം പരത്തി

അസീർ മേഖലയിൽ 'വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രൻ' പ്രകാശം പരത്തിtext_fields
അബഹ: സൗദി അറേബ്യയിലെ അസീർ മേഖലയുടെ ആകാശത്ത് 'വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിശോഭയോടെ ദൃശ്യമായി.
കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ, ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രേമികൾക്ക് ഈ ആകർഷകമായ ആകാശ വിസ്മയം നിരീക്ഷിക്കാനും ചിത്രീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞതായി സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 'വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രൻ' ഒരു സാധാരണ പൂർണ്ണചന്ദ്രനേക്കാൾ തിളക്കമേറിയതും വലുതുമായി തോന്നും. കാരണം ഇത് ശരത്കാല വിഷുവത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുവരുന്ന പൗർണമിയാണ്. ഈ സമയത്ത് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നത്.
വൈദ്യുതി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കർഷകർ വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് രാത്രി വൈകിയും ജോലി ചെയ്യാനായി ഈ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ശൈത്യകാലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് വേഗത്തിൽ വിളകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഈ 'രാത്രി വെളിച്ചം' അവരെ സഹായിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചന്ദ്രന് 'വിളവെടുപ്പ് ചന്ദ്രൻ' എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. വർഷാവർഷം കൃത്യമായി ആകാശത്ത് എത്തുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം രാജ്യത്തെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
