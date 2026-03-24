    Saudi Arabia
    date_range 24 March 2026 2:13 PM IST
    date_range 24 March 2026 2:13 PM IST

    പെ​രു​ന്നാ​ളാ​ഘോ​ഷം; സ​റു മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​വാം​ല ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം

    25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന പൈ​തൃ​ക​വും ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലും
    സ​റു മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​വാം​ല ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം

    ത​ബൂ​ക്ക്: സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​െൻറ​യും കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ആ​ഴം വി​ളി​ച്ചോ​തി​ക്കൊ​ണ്ട്, ത​ബൂ​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​റു മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ഈ ​ഈ​ദ് ദി​ന​ത്തി​ലും അ​വാം​ല ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി മു​ട​ങ്ങാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന ഈ ​ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ, ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്വ​ർ ദി​ന​ത്തി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വി​വി​ധ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ചി​ത​റി​പ്പോ​യ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പൈ​തൃ​ക​വും സ്നേ​ഹ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ ഒ​രേ​യി​ട​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്.​

    പ​ഴ​മ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഈ ​ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഈ​ദ് നു​വൈ​ജ അ​ൽ അ​ത​വി: ‘ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഞ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​ത്തു​കൂ​ടു​ന്നു. ആ​ളു​ക​ൾ പ​ല ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും, ഈ ​ദി​വ​സം എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രി​ട​ത്ത് എ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഇ​ത് വെ​റു​മൊ​രു ആ​ഘോ​ഷ​മ​ല്ല, സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ കൈ​മാ​റ്റ​മാ​ണ്.

    ’ സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ൽ അ​ത​വി: ‘മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രേ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ഒ​രേ​പോ​ലെ ഒ​രി​ട​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​െൻറ ല​ക്ഷ്യം. ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​പ്പം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പു​ണ്യ​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്.’ സ​ഊ​ദ്​ സ​ലാ​മ അ​ൽ അ​ത​വി: ‘ക​ഴി​ഞ്ഞ 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങാ​തെ അ​വാം​ല കു​ടും​ബം ഈ ​പാ​ര​മ്പ​ര്യം തു​ട​രു​ന്നു. ദൂ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കൊ​ച്ചു​സ​ന്ത​തി​ക​ൾ വ​രെ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്നു. സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ് ഈ ​ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ൽ.’

    പൈ​തൃ​ക കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന​പ്പു​റം, ഗോ​ത്ര പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഈ ​മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടു​ന്നു. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഈ​ദ് വി​രു​ന്നി​നൊ​പ്പം ഒ​ട്ട​ക​യോ​ട്ടം, കു​തി​ര​സ​വാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റി. മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം പ​ര​സ്പ​രം കാ​ണാ​തി​രു​ന്ന ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഈ ​ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്നു.

    ‘പ​ല​പ്പോ​ഴും മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം കാ​ണാ​ത്ത​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണി​ത്. ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന ഈ ​നി​മി​ഷം വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ന്മ​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ർ​ത്ഥി​ക്കു​ന്നു,’ എ​ന്ന് മാ​ജി​ദ് അ​ൽ അ​ത​വി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ മ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ദൃ​ശ്യം സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:tribalsdesertgatheringHarvest Festival
    News Summary - Harvest Festival; Awamla tribals gather in the Saru Desert for a friendly gathering
