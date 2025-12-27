Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 8:35 AM IST

    ദമ്മാമിൽ ‘ഹാർമോണിയസ് സംഗീതപ്പെരുമഴ; ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞൊഴുകി

    ദമ്മാമിൽ ‘ഹാർമോണിയസ് സംഗീതപ്പെരുമഴ; ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞൊഴുകി
    ഹാർമോണിയസ് കേരള പരിപാടിയിൽ കലാകാരന്മാർ

    ദ​മ്മാം: ശു​ദ്ധ​സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ അ​മൃ​ത​മ​ഴ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ ദ​മ്മാം റാ​ഖ​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഇ​ന്ന​ലെ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​നി​മ​യും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യും സം​സ്കാ​ര​വും വി​ളി​ച്ചോ​തി​യ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യി.

    ഹാർമോണിയസ് കേരള പരിപാടിയിൽനിന്ന്


    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ സം​ഗീ​ത–​നൃ​ത്ത–​ഹാ​സ്യ മേ​ള​യി​ൽ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റും സം​ഘ​വും ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു​മ​ണി​യോ​ടെ ദ​മ്മാം, ഖോ​ബാ​ർ, ജു​ബൈ​ൽ, ഖ​ഫ്ജി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും യു​വാ​ക്ക​ളും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. ആ​റ​ര​യോ​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം സം​ഗീ​ത​ക​ലാ​സ്നേ​ഹി​ക​ളാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു.ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് സൗ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​സ്റ്റേ​ഡി​യം സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി വേ​ദി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ന​ടു​വി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വേ​ദി മി​ക​ച്ച ശ​ബ്ദ–​വെ​ളി​ച്ച ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഏ​ത് ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​സ്വാ​ദ​ന​മൊ​രു​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കോ​ബ്ര പാ​ർ​ക്കി​ലെ ആം​ഫി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ളം ചൂ​ടി​ൽ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന ഇ​ൻ​ഡോ​ർ വേ​ദി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ന​ന്ദം പ​ക​ർ​ന്നു.

    ഏ​ഴു​മ​ണി​ക്ക് അ​ഞ്ചു​മി​നി​റ്റ് ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ കൗ​ണ്ട്‌​ഡൗ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈയടി​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​യി. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, ന​ടി പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്ത്, ന​ട​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യം മു​ഴു​വ​ൻ കൈ​യ​ടി​യാ​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി. ഡാ​ൻ​സ​ർ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, മി​ഥു​ൻ രേ​മ​ഷ്, ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ലി​ബി​ൻ സ്ക​രി​യ, ഗോ​കു​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, സി​ദ്ധി​ഖ് റോ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ടെ ഗാ​യ​ക​രു​ടെ​യും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും വ​ലി​യ നി​ര പ​രി​പാ​ടി​യെ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​ക്കി. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ മ​ധു​രം നി​റ​ച്ച ഒ​രു ഓ​ർ​മ്മ​യാ​യാ​ണ് ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള 2025’ മാ​റി​യ​ത്.

    TAGS:DammamSaudi NewsHarmonious keralagulf news malayalam
    News Summary - 'Harmonious Music Festival' in Dammam
