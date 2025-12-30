Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള; വി​ജ​യ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം

    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള; വി​ജ​യ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം
    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സ​ന്ന​ദ്ധ

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ മാ​നേ​ജ്മെന്റിനൊപ്പം

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ലി​പി​ക​ളാ​ൽ എ​ഴു​തി​ച്ചേ​ർ​ത്ത ഒ​രു ദി​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ എ​ന്ന മ​ഹാ​മേ​ള​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ജ​യ​ശി​ൽ​പി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച നൂ​റോ​ളം വ​രു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​െൻറ അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, പ്ര​തി​ഫ​ല​മോ പ്ര​ശം​സ​യോ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​തെ ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഈ ​സം​ഘ​ത്തി​െൻറ അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യെ പി​ഴ​വൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്.

    പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഗേ​റ്റി​ലെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കും, പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​െൻറ ഉ​ള്ള​റ​ക​ളി​ലെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​ങ്ങി എ​വി​ടെ​യും ഇ​വ​രു​ടെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​വും ഓ​രോ ഘ​ട്ട​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി​യും ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​വ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യെ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു.

    ഈ ​മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച​ത് അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന ‘റെ​യ്‌​നി നെ​റ്റ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ആ​യി​രു​ന്ന ജ​ലീ​ൽ, ആ ​അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്ത് മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​വി​ടെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ലെ​ത്തി​യ ഓ​രോ പ്രേ​ക്ഷ​ക​നും സം​ഗീ​ത​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഥി​ത്യ​ത്തി​െൻറ ഊ​ഷ്മ​ള​ത​യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ജ​ലീ​ലി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​യി വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യ ത്വ​യ്യി​ബ് നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച ഈ ​ടീം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ താ​ളം ഒ​രി​ക്ക​ലും തെ​റ്റാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല.

    ഗ​താ​ഗ​ത ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നാ​സ​ർ ക​ല്ലാ​യി​യും നി​ജാ​മും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടും ഒ​രു തി​ര​ക്കോ ത​ട​സ്സ​മോ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റും നി​സാ​മു​ദ്ദീ​നും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ബോ​ക്സ് ഓ​ഫി​സ് ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന ഷ​മീ​ർ പ​ത്ത​നാ​പു​ര​വും ജ​മാ​ൽ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രും ചേ​ർ​ന്ന് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഗേ​റ്റി​ലെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഡോ. ​ജൗ​ഷീ​ദ്, നി​സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ജു​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഹാ​ളി​നു​ള്ളി​ലെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​രി​ഫ​ലി​യും അ​ൻ​വ​ർ സ​ലീ​മും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​ത് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും റൂ​ഹി ബാ​നു, ആ​രി​ഫ ബ​ക്ക​ർ, സു​നി​ല എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​ദാ സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യി​നി​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ച ഇ​ല്യാ​സ്, സി​യാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച പോ​സ്​​റ്റ​ർ, പ്ര​മോ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ദ​ത്ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​ഗീ​തം മു​ഴ​ങ്ങി​യ വേ​ദി​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഈ ​സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ തെ​ളി​യി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​മാ​ണ് ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യെ ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു ച​രി​ത്ര​നി​മി​ഷ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ശേ​ഷി​യും ഭാ​വി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    TAGS:Harmonious keralagulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Harmonious Kerala; Volunteers' dedication after victory
