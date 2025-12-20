Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    20 Dec 2025 8:11 PM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 8:12 PM IST

    മഴയും തണുപ്പും ഒരു പ്രശ്​നമല്ല, ഇളം ചൂടിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം...

    • ഹാർമോണിയസ്​ കേരള സംഗീത സന്ധ്യ
    • ദമ്മാം സ്പോർട്സ് സിറ്റി ഇൻഡോർ സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ തണുപ്പേശില്ല
    മഴയും തണുപ്പും ഒരു പ്രശ്​നമല്ല, ഇളം ചൂടിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാം...
    ദമ്മാം: മഴയും തണുപ്പുമാണല്ലോ എന്ന്​ കരുതി മടിച്ചുനിൽക്കേണ്ട. ഇൻഡോർ സ്​റ്റേഡിയത്തി​ലെ ഇളം ചൂടിലിരുന്ന് പാട്ടും ആട്ടവു​മൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ മടിച്ചുനിൽക്കാതെ പോരൂ, ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ ഒരുക്കുന്ന ‘ഹാർമോണിയസ്​ കേരള’ സംഗീത സന്ധ്യയിലേക്ക്​. മാനവികതയുടെ ഉത്സവമായ ‘ഹാർമോണിയസ്​ കേരള’യുടെ രണ്ടാംപതിപ്പാണ്​ ഇത്തവണത്തേത്​.​

    ദമ്മാം-അൽഖോബാൾ ഹൈവേയിൽ റാക്കയിലുള്ള ബിൻ ജലവിയ സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റിയിലെ സ്​പോർട്​സ്​ ഹാളിലാണ്​ ഡിസംബർ 26ന്​ പ്രിയ ഗായകൻ എം.ജി. ​ശ്രീകുമാർ നയിക്കുന്ന സംഗീത സന്ധ്യ അരങ്ങേറുന്നത്​. ദമ്മാമിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്​ സൗദി കായിക​ മന്ത്രാലയത്തിന്​ കീഴിലുള്ള ഒരു ഇൻഡോർ സ്​റ്റേഡിയത്തിൽ വിദേശികളുടെ ആഘോഷം അരങ്ങേറുന്നത്​.

    റാക്കയിലെ സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റി പ്രവാസികൾക്ക്​ ചിരപരിചിതമാണ്​. പക്ഷേ അതിലേക്ക്​ ഇതുവരെ കടന്നുചെല്ലാൻ ഒരു അവസരം പ്രവാസികൾക്ക് ഒത്തുവന്നിരുന്നില്ല. ഡിസംബറിലെ കടുത്ത തണുപ്പും മഴയും ഏൽക്കാതെ, പകർച്ചവ്യാധികളെ ഭയക്കാതെ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിപ്പോലും ഷോ കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ്​ ഇൻഡോർ സ്​റ്റേഡിയത്തിലുള്ളത്​.

    വളരെ സൗകര്യപ്രദം

    4500 മുതൽ 6000 വരെ കാണികൾക്ക്​ സൗകര്യപ്രദമായി ഇരുന്ന്​ പരിപാടി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ്​ ഇവിടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്​. 500 പേരുടെ ഓരോ സംഘത്തിനും പ്രത്യേക വാതിലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ അകത്തേക്ക്​ പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തേക്ക്​ പോകാനും ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്​റ്റേഡിയത്തോട്​ ചേർന്ന്​ തന്നെ അനവധി ബാത്​റൂമുകളും വിശാലമായ പാർക്കിങ്​​ സൗകര്യവുമുണ്ട്​. അതുകൊണ്ട്​ തന്നെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല.

    അധികം ചൂടോ തണുപ്പോ ഇല്ലാതെ ഏറ്റവും സുഖകരമായ അന്തരീക്ഷമാണ്​ ഇൻഡോർ സ്​റ്റേഡിയത്തി​​ന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്​. പുറത്ത്​ മഞ്ഞോ മഴയോ പെയ്​താലും അതി​ന്റെ ലാഞ്ചന ഒന്നും ഏശാതെ ഉള്ളിൽ ഇളം ചൂടി​ന്റെ സുഖത്തിലിരുന്ന്​ പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനാവും. സൗദിയിലെ നിരവധി അന്താരാഷ്​ട്ര കായികപരിപാടികൾക്ക്​ വേദിയായിട്ടുള്ള സ്​പോർട്​സ്​ ഹാൾ ആദ്യമായാണ്​ ഇത്രയും വലിയ ഒരു കലാമാമാങ്കത്തിന്​ അരങ്ങൊരുക്കുന്നത്​​. 100,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള സ്​റ്റേഡിയം പ്രേക്ഷകർക്ക്​ പുത്തൻ അനുഭവമായിരിക്കും.

    കായിക വിനോദങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സൗകര്യപ്രദമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക്​ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമായാണ്​ അമീർ സഊദ് ബിൻ ജലവി സ്പോർട്സ് സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്​. സ്വദേശി പൗരന്മാർക്ക്​ പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യാനോ ജനപ്രിയ കായികവിനോദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിരവധി സമകാലിക സൗകര്യങ്ങൾ ഈ സ്​റ്റേഡിയത്തിലുണ്ട്.

    എത്താനെളുപ്പം

    ദമ്മാമിൽനിന്ന്​ ഖോബാർ ഹൈവേയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച്​ ​ഹൈൽ സെൻറർ സിഗ്​നലിൽ എത്തി അവിടെനിന്ന്​ വലത്തോട്ട്​ തിരിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റിയിലേക്ക്​ പ്രവേശിക്കാനാവും. അൽഖോബാറിൽനിന്ന്​ എത്തുന്നവർ ഇതേ രീതിൽ ഹൈൽ സെൻറർ സിഗ്​നലിൽനിന്ന്​ ഇടത്തോട്ടാണ്​ തിരിയേണ്ടത്​. ഏത്​ റൂട്ടിലൂടെയും എളുപ്പം എത്താൻ കഴിയുന്നിടത്താണ്​ സ്​റ്റേഡിയം. അപ്പോൾ റെഡിയല്ലേ, വെള്ളിയാഴ്​ച വൈകുന്നേരത്തിന്​ മുന്നേ പുറപ്പെ​ട്ടോളൂ...

    ദമ്മാം സ്​പോർട്​സ്​ സിറ്റിയിലെ ഇൻഡോർ സ്​റ്റേഡിയം

