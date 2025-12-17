Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:23 AM IST

    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള; ‘മധുമയമായ് പാടാൻ’ എം.ജി. ശ്രീകുമാർ ദമ്മാമിലെത്തുന്നു

    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള; ‘മധുമയമായ് പാടാൻ’ എം.ജി. ശ്രീകുമാർ ദമ്മാമിലെത്തുന്നു
    എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ 

    ദ​മ്മാം: മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യം കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ മ​ധു​മ​യ രാ​ഗ​സു​ന്ദ​ര ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ദ​മ്മാ​മി​ലെ​ത്തു​ന്നു. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഡി​സം​ബ​ർ 26ന്​ ​ദ​മ്മാം-​അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഹൈ​വേ​യി​ലെ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി (ഗ്രീ​ൻ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ)​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യെ മ​ധു​മ​യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​െൻറ പ്രി​യ പാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മ​ല​യാ​ള സം​ഗീ​ത​ന​ഭ​സ്സി​ൽ രാ​ഗ​വി​സ്മ​യ​മാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന എം.​ജി​യു​ടെ 42 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഗാ​നോ​പാ​സ​ന​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം കൂ​ടി​യാ​ണ് ദ​മ്മാ​മി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ എം.​ജി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി. 1983ൽ ​റി​ലീ​സാ​യ മ​മ്മൂ​ട്ടി നാ​യ​ക​നാ​യ ‘കൂ​ലി’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ ക​വി ജി. ​ഇ​ന്ദ്ര​നെ​ഴു​തി​യ ‘വെ​ള്ളി​ക്കൊ​ലു​സോ​ടെ ക​ളി​യാ​ടും അ​ഴ​കേ നി​ൻ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​നാ​ണാ​ദി താ​ളം’ എ​ന്ന വ​രി​ക​ൾ പാ​ടി മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഇ​തു​വ​രെ മ​ല​യാ​ളം, ത​മി​ഴ്, ഹി​ന്ദി, തെ​ലു​ങ്ക് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി 20,000ത്തി​നു മേ​ൽ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പാ​ടി​യ​തി​ല​ധി​ക​വും മ​റ​ക്കാ​ത്ത ഈ​ണ​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ഗാ​യ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ് എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ. സി​നി​മ​യി​ലെ​ത്തി കേ​വ​ലം മൂ​ന്നു​ വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ‘താ​ള​വ​ട്ടം’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ ‘പൊ​ൻ​വീ​ണേ, എ​ന്നു​ള്ളി​ൽ മൗ​നം വാ​ങ്ങൂ...’, ‘ക​ള​ഭം ചാ​ർ​ത്തും...’ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്ന ഗാ​യ​ക​നെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ കു​ടി​യി​രു​ത്തി. പി​ന്നീ​ട​​​ങ്ങോ​ട്ടു​ള്ള ഓ​രോ വ​ർ​ഷം നി​ര​വ​ധി ഹി​റ്റു​ക​ളോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​ഭ​രി​ത​രാ​ക്കി.

    താ​ള​വ​ട്ടം 1988ൽ ​ആ​ര്യ​ൻ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ ‘പൊ​ൻ​മു​ര​ളി​യൂ​തും കാ​റ്റി​ൽ...’, ചി​ത്രം സി​നി​മ​യി​ലെ ‘ഈ​റ​ൻ മേ​ഘം’, ‘പാ​ടം പൂ​ത്ത​കാ​ലം’, ‘ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ‘തി​രു​നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട് പൂ​ത്തു’, മ​നു അ​ങ്കി​ളി​ലെ ‘ഒ​രു കി​ളി ഇ​രു​കി​ളി’, മൂ​ന്നാം പ​ക്ക​ത്തി​ലെ ‘താ​മ​ര​ക്കി​ളി പാ​ടു​ന്നു’ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഹി​റ്റു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി.

    1989ൽ ​കി​രീ​ടം എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​പു​ര​സ്കാ​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി​െ​യ​ത്തി. അ​വി​ടു​ന്നി​ങ്ങോ​ട്ട് ഹി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​പ്പം സി​നി​മ​യി​ലെ ‘മി​നു​ങ്ങും മി​ന്നാ​മി​നു​ങ്ങേ...’ ‘ചി​ന്ന​മ്മ അ​ടി കു​ഞ്ഞി​പെ​ണ്ണ​മ്മ...’ തു​ട​ങ്ങി​യ പാ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പാ​ട്ടു​പ്രി​യ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രി​യം​ക​ര​നാ​ക്കി. മ​ല​യാ​ളി ഇ​ന്നും എ​പ്പോ​ഴും പാ​ടി​ന​ട​ക്കു​ന്ന 10 പാ​ട്ടു​ക​ളെ​ടു​ത്താ​ൽ അ​തി​ൽ അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ന​മു​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​താ​കും.

    സം​ഗീ​ത​സ്വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​കു​മാ​ർ ജ​നി​ച്ച​തും വ​ള​ർ​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം. പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ർ​ട്സ് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ചേ​ർ​ത്ത​ല ഗോ​പാ​ല​ൻ നാ​യ​രു​ടെ​യും നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര വാ​സു​ദേ​വ​െൻറ കീ​ഴി​ലും കു​റ​ച്ചു​നാ​ൾ സം​ഗീ​തം അ​ഭ്യ​സി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ലും സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഗു​രു മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ എം.​ജി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്ത് നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ട എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും വി​ഖ്യാ​ത​മാ​യ അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​മാ​ണ് സ്വാ​മി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ എ​ന്ന ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ലെ ‘സാ​മ​വേ​ദം നാ​വി​ലു​ണ​ർ​ത്തി​യ സ്വാ​മി​യേ’ എ​ന്ന ഗാ​നം. രാ​ജീ​വ്‌ ആ​ലു​ങ്ക​ലി​െൻറ ര​ച​ന​ക്ക്​ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഗാ​ന​ത്തി​െൻറ ഈ​ണ​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ദ്ദേ​ഹം സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ജ​ന​പ്രി​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ര​ചി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത് ഗി​രീ​ഷ് പു​ത്ത​ഞ്ചേ​രി​യും രാ​ജീ​വ്‌ ആ​ലു​ങ്ക​ലു​മാ​ണ്. ഈ ​കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പി​റ​ന്ന ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​കെ സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​പാ​ടി. പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, നി​ർ​മാ​താ​വ്, അ​വ​താ​ര​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്തി മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Harmonious Kerala; M.G. Sreekumar arrives in Dammam to 'sing sweetly'
