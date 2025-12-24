Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Dec 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 8:39 AM IST

    'ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള'; ജു​ബൈ​ലി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’; ജു​ബൈ​ലി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ
    ജു​ബൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ വെ​ട്ടു​പാ​റ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ റി​യാ​സ് മ​ണ​ക്കാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യെ പ്ര​ക​മ്പ​നം കൊ​ള്ളി​ക്കാ​ൻ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ സം​ഗീ​തോ​ത്സ​വം അ​ര​ങ്ങേ​റാ​നി​രി​ക്കെ ജു​ബൈ​ലി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച ന​ട​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഷോ​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ജു​ബൈ​ലി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്​ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ദ​മ്മാം-​അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ൾ ഹൈ​വേ​യി​ൽ റാ​ക്ക​യി​ലെ ബി​ൻ ജ​ല​വി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യി പാ​ട്ടും ഡാ​ൻ​സു​മൊ​ക്കെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തും. മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​പ​തി​പ്പാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്. മ​ഹ​ത്താ​യ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ മി​ക​ച്ച ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പോ​ലും പ​രി​പാ​ടി തി​ക​വോ​ടെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. മെ​ല​ഡി​ക​ളു​ടെ രാ​ജ​കു​മാ​ര​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഷോ​യി​ൽ പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്ത്, അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ തു​ട​ങ്ങി വ​ൻ താ​ര​നി​ര അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗം വി​റ്റു​തീ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ലി​ബി​ൻ സ​ഖ​റി​യ, ഗോ​കു​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ന​ർ​ത്ത​ക​ൻ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മി​മി​ക്രി ആ​ർ​ട്ടി​സ്​​റ്റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശാ​ണ് അ​വ​താ​ര​ക​ൻ.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജു​ബൈ​ലി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ​ല​യാ​ളി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    സി​ൽ​വ​ർ, ഗോ​ൾ​ഡ്, പ്ലാ​റ്റി​നം, പ്രീ​മി​യം, വി.​ഐ.​പി എ​ന്നീ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ്​ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ടി​ക്ക​റ്റി​നു​മാ​യി 055 663 7394, 055 366 9786 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

