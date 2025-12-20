Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 9:12 AM IST

    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള; ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ തണുപ്പിലും ആവേശം

    text_fields
    bookmark_border
    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള; ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ തണുപ്പിലും ആവേശം
    1. ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള ടി​ക്ക​റ്റ്​ എ​വ​ർ​ഷൈ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്​​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​ൺ​സ​ൻ കീ​പ്പ​ള്ളി​ക്ക്​ ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം കൈ​മാ​റു​ന്നു 2. ജു​ബൈ​ലി​ലെ ബാ​ച്ചി​ല​ർ അ​ക്ക​മൊ​ഡേ​ഷ​നിൽ ഹ​ഫ്‌​സ​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​ക്ക്‌ ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ഹ്​​മ​ത്തു​ല്ല കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​ദ​മ്മാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ടി​ക്ക​റ്റ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ണു​പ്പി​നും ത​ട​യാ​നാ​വാ​ത്ത ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്​ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. പു​റ​ത്ത്​ മ​രു​ഭൂ​മി കോ​ച്ചു​ന്ന ത​ണു​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ലും ദ​മ്മാം സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽ ന​ല്ല ഇ​ളം ചൂ​ടി​ലി​രു​ന്ന്​ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ണു​പ്പ്​ ഒ​രു പ്ര​ശ്​​ന​മേ​യ​ല്ല, പാ​ട്ടും ആ​ട്ട​വും ചി​രി​യു​മൊ​ക്കെ ചേ​രു​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വം​ കൊ​ണ്ടാ​ടാ​നെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്​ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം.​ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റും സം​ഘ​വും ന​യി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഷോ ​ദ​മ്മാം സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ രാ​വൊ​രു​ക്കും.

    പ്ര​മു​ഖ ന​ടി പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്ത്, ന​ട​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക്, ഡാ​ൻ​സ​ർ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, ഗോ​കു​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ഹാ​സ്യ​ക​ല​ാകാ​ര​ൻ സി​ദ്ധി​ഖ് റോ​ഷ​ൻ, അ​വ​താ​ര​ക​ൻ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്​ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ എം.​ജി​യോ​ടൊ​പ്പം വേ​ദി​യി​ൽ ഉ​ത്സ​വ​മേ​ളം തീ​ർ​ക്കു​ക. ദ​മ്മാം, ഖോ​ബാ​ർ, ജു​ബൈ​ൽ, ഖ​ഫ്ജി, അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​ൽ​വ​ർ, ഗോ​ൾ​ഡ്, പ്ലാ​റ്റി​നം, പ്രീ​മി​യം, വി.​ഐ.​പി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ദ​മ്മാം അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ, ദ​മ്മാം കാ​സ റ​സ്​​റ്റോ​റ​ൻ​റ്, ഗ​ൾ​ഫ് ഏ​ഷ്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ ദാ​ന മാ​ൾ, ഡ്രീം ​ചാ​യ് ലു​ലു ദ​മ്മാം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ നേ​രി​ട്ട്​ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ദ​മ്മാം, ഖോ​ബാ​ർ, ജു​ബൈ​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ഇ​തി​ന​കം ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദ​മ്മാ​മി​ലും ഖോ​ബാ​റി​ലും +966 55 928 0320, +966 50 450 7422 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലും ജു​ബൈ​ലി​ൽ 055 663 7394, 050 156 9738 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ദൃ​ശ്യ-​ശ്രാ​വ്യ അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ഴു​ത​ട​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഷീ​ദ് ഉ​മ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്ക്​

    സി​ൽ​വ​ർ, ഗോ​ൾ​ഡ്, പ്ലാ​റ്റി​നം, വി.​ഐ.​പി എ​ന്നീ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    സി​ൽ​വ​ർ

    • ഒ​രു ടി​ക്ക​റ്റി​ന് 30 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ
    • നാ​ല് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 100 റി​യാ​ൽ

    ഗോ​ൾ​ഡ്

    • ഒ​രു ടി​ക്ക​റ്റി​ന് 50 റി​യാ​ൽ
    • നാ​ല് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 175 റി​യാ​ൽ

    പ്ലാ​റ്റി​നം

    • ഒ​രു ടി​ക്ക​റ്റി​ന് 150 റി​യാ​ൽ
    • നാ​ല് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 500 റി​യാ​ൽ

    വി.​ഐ.​പി

    • ഒ​രു ടി​ക്ക​റ്റി​ന് 500 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ
    • നാ​ല് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 1750 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ
