Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 8:29 AM IST

    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള; ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ൽ ത​രം​ഗ​മാ​യി പി​താ​വും പു​ത്ര​നും

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള; ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ൽ ത​രം​ഗ​മാ​യി പി​താ​വും പു​ത്ര​നും
    cancel
    camera_alt

     ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള’ മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്​​ച​വെ​ച്ച മു​ര​ളി​യും മ​ക​ൻ ആ​രോ​മ​ലും 

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള’ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ത​രം​ഗം തീ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​നൊ​പ്പം വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്തൊ​രു അ​ച്ഛ​ന്റെ​യും മ​ക​​ന്റെ​യും പ്ര​ക​ട​നം. സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഷോ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഗാ​നം ‘സ്വാ​മി​നാ​ഥ പ​രി​പാ​ല​യ സു​മാ’ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​നി​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ വാ​ദ്യ​മേ​ള​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​ന​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ര​ളി​യും മ​ക​ൻ ആ​രോ​മ​ലും സം​ഗീ​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​ള്ള മി​ന്നു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഇ​രു​വ​രെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സി​െൻറ കൈ​യ​ടി​ക​ൾ സ്‌​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ മു​ഴ​ങ്ങി. മു​ര​ളി ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ ഗ​ഞ്ചി​റ, ത​വി​ൽ, മൃ​ദം​ഗം, ഫ്ലൂ​ട്ട്, ഗി​റ്റാ​ർ, കീ​ബോ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി വാ​ദ്യോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നൈ​പു​ണ്യം നേ​ടി​യ ആ​ളാ​ണ്. സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. മി​ക​ച്ച പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും വ​ല്ലി​ക്കെ​ട്ട്, റെ​ഡ് സി​ഗ്​​ന​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​​ന്റെ ഓ​ർ​ക്ക​സ്​​ട്ര​യി​ൽ സ്ഥി​രം അം​ഗ​മാ​ണ്.

    അ​ച്ഛ​െൻറ പാ​ത പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രോ​മ​ൽ മു​ര​ളി വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ സം​ഗീ​ത​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്നു. സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ബ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ആ​രോ​മ​ൽ, പ്ര​ശ​സ്ത ഗു​രു​ക്ക​ളാ​യ മ​ഹേ​ഷ് മ​ണി, ജോ​ബോ​യ് എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്നും പ​രി​ശീ​ല​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ്വാ​തി തി​രു​നാ​ൾ മ്യൂ​സി​ക് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​എ. മൃ​ദം​ഗം പാ​സാ​യ ആ​രോ​മ​ൽ അ​ച്ഛ​നോ​ടൊ​പ്പ​വും അ​ല്ലാ​തെ​യും വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി വി​ദേ​ശ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം തി​രു​മ​ല​യി​ൽ എ.​കെ.​എം റെ​ക്കോ​ഡി​ങ് സ്​​റ്റു​ഡി​യോ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Harmonious Kerala; Father and son in harmony in Harmonious Kerala
    Similar News
    Next Story
    X