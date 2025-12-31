Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 8:37 AM IST

    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള; എം.​ജി​യെ​യും അ​ർ​ജു​നെ​യും കാ​ൻ​വാ​സി​ലാ​ക്കി മി​ർ​സ ക​രീം

    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള; എം.​ജി​യെ​യും അ​ർ​ജു​നെ​യും കാ​ൻ​വാ​സി​ലാ​ക്കി മി​ർ​സ ക​രീം
    മി​ർ​സ ക​രീം താ​ൻ ര​ചി​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എം.​ജി. ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ, അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ എ​​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം

    ദ​മ്മാം: ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ മെ​ഗാ ഇ​വ​ൻ​റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ദ​മ്മാ​മി​ലെ​ത്തി​യ ത​ന്റെ ഇ​ഷ്​​ട​താ​ര​ങ്ങ​ളെ കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​നാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ചി​ത്ര​കാ​രി​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ മി​ർ​സ ക​രീം. ആ​ദ്യ​മാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ യു​വ ന​ട​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​നെ ഗി​ൽ​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്ര​വു​മാ​യി മി​ർ​സ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ് സെ​യ്തു മു​ഹ​മ്മ​ദും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ പോ​യി വ​ര​വേ​റ്റു.

    ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ര​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ മി​ർ​സ സ​മ്മാ​നി​ച്ച ത​ന്റെ ചി​ത്രം ക​ണ്ട് അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ന് ഏ​റെ ഇ​ഷ്​​ട​മാ​യി. അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ മു​ൻ​കൈ​യ്യെ​ടു​ത്ത്​ ആ ​ചി​ത്രം ത​നി​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കി. ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള ഷോ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പി​ന്നാ​ലെ​യെ​ത്തി മി​ർ​സ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ചി​ത്രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​തി​നെ താ​ൻ ഓ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് മി​ർ​സ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ മി​ർ​സ ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ്. കോ​ള​ജി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് ചി​ത്ര​ര​ച​ന കു​റ​ച്ച് കൂ​ടി ഗൗ​ര​വ​മാ​യി എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് ആ​ക്രി​ലി​ക്കി​ലും ഓ​യി​ൽ പെ​യി​ന്റി​ങ്ങി​ലു​മാ​യി വ​ര​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    എ​ല്ലാ​വ​രും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യി എ​​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് തേ​യി​ല​പ്പൊ​ടി​യും, പ​ശ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ചി​ത്രം ര​ചി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 14 മു​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി​മാ​രു​ടെ ചി​ത്രം ചെ​യ്ത മി​ർ​സ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബു​ക് ഓ​ഫ് അ​വാ​ർ​ഡി​നും അ​ർ​ഹ​യാ​യി. സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ശേ​ഷം മി​ർ​സ ഇ​വി​ടു​ത്തെ നി​ര​വ​ധി ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    ലു​ലു വ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലൈ​വാ​യി ചെ​യ്ത സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ ചി​ത്ര​ത്തി​ന് ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ​ക​ൾ കി​ട്ടി. സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ കോ​ട്ട​യം, ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ന​ട​ക്ക​ൽ ആ​ല​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സെ​യ്ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​ണ്. ഏ​ക മ​ക​ൻ റ​യാ​ൻ ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി.

