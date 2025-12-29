Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    29 Dec 2025 9:13 AM IST
    29 Dec 2025 9:13 AM IST

    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’; ദമ്മാമി​െൻറ മനസിൽ വിരിഞ്ഞ​ മായാ മഴവില്ല്

    ദ​മ്മാ​മി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്​ കേ​ര​ള ഉ​ത്സ​വം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ സി​റ്റി ഗ്രീ​ൻ ഹാ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം

    ദ​മ്മാം: ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ ര​ണ്ടം പ​തി​പ്പ്​ സ​മാ​പി​ച്ച്​ ദി​വ​സം ര​ണ്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ആ ​ക​ലോ​ത്സ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ച അ​നു​ഭൂ​തി​യി​ൽ​നി​ന്നും ദ​മ്മാം മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം മു​ക്ത​രാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ര​യും ന​ല്ല നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ക​യാ​ണ​വ​ർ. വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ വാ​ക്കു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ അ​വ​ർ കു​ഴ​ങ്ങി. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​ക​ളി​ൽ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യു​ടെ ത്ര​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ധി​ക​വും.

    ത​ണു​പ്പും മ​ഴ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഇ​ത്ര​യേ​റെ ജ​ന​സ​ഞ്ച​യ​ത്തെ ഒ​രു സം​ഗ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മേ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന് അ​വ​ർ സം​ശ​യ​ത്തി​നി​ട​യി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഈ ​പ​ത്ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​ങ്ക​ര​മാ​യ​വ​രാ​ണ് എ​ന്ന​തും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    അ​ഞ്ച്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം നീ​ണ്ടി​ട്ടും ത​ണു​പ്പു​റ​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും രാ​ത്രി വൈ​കി ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ കാ​ണി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പോ​ലും വി​ട്ടു​പോ​കാ​തി​രു​ന്ന​ത് ആ ​ഷോ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. ജീ​വ​ത​ത്തി​​ന്റെ​യും ബി​സി​ന​സി​​ന്റെ​യും എ​ല്ലാ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളും മ​റ​ന്ന അ​ഞ്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന് ഞാ​ൻ നൃ​ത്തം ചെ​യ്​​തു​പോ​യെ​ന്നും ദ​മ്മാ​മി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും വ്യ​വ​സാ​യി​യു​മാ​യ മു​ര​ളി ഊ​ട്ടു​ക​ളം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം മ​ധു​ര നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ പ്ര​വാ​സ​ത്തെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് എ​ത്ര ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും മ​തി​യാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച ആ​ഹ്ലാ​ദ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്താ​നാ​വാ​തെ എം.​ജി​യു​ടെ പാ​ട്ടി​നൊ​പ്പം ഞാ​ൻ എ​ല്ലാം മ​റ​ന്ന് ആ​ടു​ക​യും പാ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന്​ മേ​ഴ്സി കോ​ർ​പ്പി​െൻറ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മാ​ഹീ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​െൻറ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഒ​പ്പം കൂ​ടി. ഞാ​ൻ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗാ​ല​റി ഇ​ള​കി മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ല​മെ​ത്ര ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യു​ടെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​യു​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ആ​ശ​യം മ​ന​സ്സി​നെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്​​പ​ർ​ശി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ പ​റ​യാ​ൻ ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും എ​ണീ​റ്റ് നി​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റും ഇ​രു​ട്ട് പ​ക​രു​മെ​ന്നും യൂ​ണീ​ലി​ങ്ക് ക​മ്പ​നി സി.​എം.​ഡി ഡോ. ​ശ്രീ​രാ​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ വി​ഡി​യോ​ക​ളും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ല​പ്പോ​ഴും ക​ണ്ണും മ​ന​സ്സും ന​ന​യി​ച്ചെ​ന്നും ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്തി​െൻറ കു​റ​ഞ്ഞ വാ​ക്കി​ലു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും കാ​മ്പു​ള്ള സം​സാ​രം ത​ന്ന ആ​ഹ്ലാ​ദം അ​ത്ര​മേ​ൽ വി​ല​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ന​ടി​ക​ളെ​ന്നും ഇ​വ​രെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തി​ന് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ആ​യി​രം ന​ന്ദി​യെ​ന്നും ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്​​റ്റ്​ നൂ​റ നി​റാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    റം​സാ​​ന്റെ നൃ​ത്തം ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലെ​ന്ന് കൊ​തി​ച്ചു​പോ​യെ​ന്ന്​ ദ​മ്മാം ഫ്യൂ​ഷ​നി​ലെ ന​ർ​ത്ത​കി​ക​ളാ​യ വി​ന്നി ജോ​ണും നീ​തു ശ്രീ​വ​ത്സ​നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ത്ര​യെ​ത്ര മ​നോ​ഹ​ര മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി​യ ആ​ളാ​ണ് എം.​ജി​യെ​ന്നും ഒ​രെ​ണ്ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും പ​ക്ഷേ മ​റ്റ് പാ​ട്ടു​ക​ൾ കേ​ട്ടി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഈ ​പ​രാ​തി ഞ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ന്ന് പോ​യെ​ന്നും ന​സ്സി നൗ​ഷാ​ദ്, ഷീ​ബ റി​ജു, അ​ഞ്ജു നി​റാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​നി ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഏ​ത് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വി​ളി​ച്ചാ​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു സം​ശ​യ​വും കൂ​ടാ​തെ ഓ​ടി​യെ​ത്തും. പ​ല ഷോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം ആ ​വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ക്കാ​ര​നെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മെ​ന്ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്രാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ (ട്രി​പ) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ തീ​രാ​ത്ത ന​ല്ല വാ​ക്കു​ക​ളാ​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തെ​യും അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ദ​മ്മാ​മി​ലെ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹം. അ​തേ​സ​മ​യം ത​ങ്ങ​ളെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു വീ​ഴ​്ച​യും വ​രു​ത്താ​തെ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ ക​ട​മ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ത​നി​മ​യു​ടെ വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രെ​യും പ​ല​രും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ ചാ​ല​ക ശ​ക്തി.

    News Summary - ‘Harmonious Kerala’
