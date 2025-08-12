Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 6:49 AM IST

    ഹ​രി​ലാ​ലി​നും രാ​ജേ​ഷി​നും കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഹ​രി​ലാ​ൽ ബാ​ബു, രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കേ​ളി ക​ല സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി റി​യാ​ദ് ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ, നോ​ർ​ത്ത് യൂ​നി​റ്റ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ളി ക​ല സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി റി​യാ​ദ് ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​വും, ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം നോ​ർ​ത്ത് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഹ​രി​ലാ​ൽ ബാ​ബു​വി​നും, ഉ​മ്മു​ൽ​ഹ​മാം നോ​ർ​ത്ത് യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം രാ​ജേ​ഷി​നും ഏ​രി​യ, യൂ​നി​റ്റ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. റി​യാ​ദി​ലെ ബി​ൻ ലാ​ദ​ൻ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 13 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​മാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും. നാ​ട്ടി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല കൊ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ്. യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ഗോ​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ളി ഉ​മ്മു​ല്‍ ഹ​മാം ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഢ​ന്‍, ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ പി. ​സു​രേ​ഷ്, ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ​ക​ലാം, വി​പീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, അ​ബ്ദു​സ​ലാം, ഏ​രി​യ​യി​ലേ​യും യൂ​നി​റ്റി​ലേ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഏ​രി​യ​ക്ക് വേ​ണ്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ല്‍ സി​ദ്ദി​ഖും ഉ​മ്മു​ല്‍ ഹ​മാം നോ​ർ​ത്ത് യൂ​നി​റ്റി​ന് വേ​ണ്ടി ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​ർ​ഥ​നും, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​കെ ജ​യ​നും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​മാ​റി. യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ന് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​ഗ​ത​വും യാ​ത്ര പോ​കു​ന്ന ഹ​രി​ലാ​ൽ ബാ​ബു​വും രാ​ജേ​ഷും ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:expatriateGulf NewsFarewellKeli Kala Samskarika Vedhi
    News Summary - Harilal and Rajesh were given a Farewell by Keli
