ഹരിലാലിനും രാജേഷിനും കേളി യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: പ്രവാസം മതിയാക്കി മടങ്ങുന്ന കേളി കല സാംസ്കാരികവേദി റിയാദ് ഉമ്മുൽഹമാം ഏരിയ രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗവും, ഉമ്മുൽഹമാം നോർത്ത് യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമായ ഹരിലാൽ ബാബുവിനും, ഉമ്മുൽഹമാം നോർത്ത് യൂനിറ്റ് അംഗം രാജേഷിനും ഏരിയ, യൂനിറ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. റിയാദിലെ ബിൻ ലാദൻ കമ്പനിയിൽ കഴിഞ്ഞ 13 വർഷക്കാലമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. നാട്ടിൽ തൃശൂർ ജില്ല കൊടകര സ്വദേശികളാണ്. യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ബിജു ഗോപി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
കേളി ഉമ്മുല് ഹമാം ഏരിയ രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ചന്ദ്രചൂഢന്, ഏരിയ ട്രഷറര് പി. സുരേഷ്, ഏരിയ രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗങ്ങളായ അബ്ദുൽകലാം, വിപീഷ് രാജൻ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അനിൽ കുമാർ, അബ്ദുസലാം, ഏരിയയിലേയും യൂനിറ്റിലേയും സഹപ്രവര്ത്തകര് എന്നിവർ ആശംസകള് നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ഏരിയക്ക് വേണ്ടി സെക്രട്ടറി നൗഫല് സിദ്ദിഖും ഉമ്മുല് ഹമാം നോർത്ത് യൂനിറ്റിന് വേണ്ടി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി പാർഥനും, ട്രഷറർ എൻ.കെ ജയനും ഉപഹാരങ്ങള് കൈമാറി. യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിന് ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്വാഗതവും യാത്ര പോകുന്ന ഹരിലാൽ ബാബുവും രാജേഷും നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register