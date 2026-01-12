Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    12 Jan 2026 9:56 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 9:56 AM IST

    ‘റി​യ’ ക​പ്പ്‌ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ണ​മെൻറി​ൽ ഹാ​രാ യൂ​നി​റ്റി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ജ​യം

    ‘റി​യ’ ക​പ്പ്‌ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ണ​മെൻറി​ൽ ഹാ​രാ യൂ​നി​റ്റി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ജ​യം
    ‘റി​യ’ ക​പ്പ്‌ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ണ​മെൻറി​ൽ ​േജ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹാ​രാ യൂ​നി​റ്റി​ന് ​ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു​

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: റി​യ ഇ​ൻ​റ​ർ യൂ​നി​റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഉ​മ​ർ കു​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​രു​ൺ കു​മ​ര​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഫൈ​ന​ലിൽ ഹാ​ര യൂ​നി​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. മ​ല​സ് യൂ​നി​റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ് ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, അ​രു​ൺ കു​മ​ര​ൻ, ഡെ​ന്നി ഇ​മ്മ​ട്ടി, റെ​ജി​മോ​ൻ, ബി​ജു ജോ​സ​ഫ്, അ​ജു​മോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ന​ല്ല ബാ​റ്റ്സ്മാ​നും ന​ല്ല ബൗ​ള​റും ആ​യി ഹാ​ര യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ബി​ബി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ന​ല്ല ക​ളി​ക്കാ​ര​നു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ത്തി​നും ബി​ബി​ൻ അ​ർ​ഹ​നാ​യി. ഡെ​ന്നി ഇ​മ്മ​ട്ടി, ക്ലീ​റ്റ​സ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, സി​നി​ൽ സു​ഗ​ത​ൻ, അ​രു​ൾ ന​ട​രാ​ജ​ൻ, ഹ​നീ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പീ​റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജു​ബി​ൻ പോ​ൾ, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ഡോ. ​പൊ​ന്മു​രു​ക​ൻ, സ​ന്ദീ​പ്, സെ​ൽ​വ​കു​മാ​ർ, അ​രു​ൾ ന​ട​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് നേ​തൃ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

