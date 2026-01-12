Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    12 Jan 2026 10:03 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 10:03 AM IST

    ഹ​നീ​ഫ കൂ​ട്ടാ​യി​ക്ക്​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​

    ഹ​നീ​ഫ കൂ​ട്ടാ​യി​ക്ക്​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഹ​നീ​ഫ കൂ​ട്ടാ​യി​ക്ക് റി​യാ​ദി​ലെ ഷി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: മൂ​ന്ന്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ പ്ര​വാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഹ​നീ​ഫ കൂ​ട്ടാ​യി​ക്ക് റി​യാ​ദി​ലെ ഷി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഷി​ഫ സ​നാ​ഇ​യ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 31വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ലൂ​മി​നി​യം ഫാ​ബ്രി​ക്കേ​റ്റ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൂ​ട്ടാ​യി സ്വ​ദേ​ശി ഹ​നീ​ഫ ഷി​ഫ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​മാ​ജം ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സാ​ബു പ​ത്ത​ടി, മ​ധു വ​ർ​ക്ക​ല, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഫി​റോ​സ് പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ജീ​ർ ക​ല്ല​മ്പ​ലം, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബാ​ബു ക​ണ്ണോ​ത്, മോ​ഹ​ന​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, ബി​നീ​ഷ് തി​രു​വ​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഷി​ഫ സ​നാ​ഇ​യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ഹ​നീ​ഫ വ​ന്ന കാ​ലം മു​ത​ൽ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി ആ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യാ​ലും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​ര​​ട്ടെ ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​ബു പ​ത്ത​ടി ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    News Summary - Hanifa's group travels
