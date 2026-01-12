ഹനീഫ കൂട്ടായിക്ക് യാത്രയയപ്പ്text_fields
റിയാദ്: മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടത്തെ പ്രവാസം പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഹനീഫ കൂട്ടായിക്ക് റിയാദിലെ ഷിഫ മലയാളി സമാജം യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
ഷിഫ സനാഇയയിൽ കഴിഞ്ഞ 31വർഷമായി അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേറ്ററായി ജോലി ചെയ്തുവന്ന കോഴിക്കോട് കൂട്ടായി സ്വദേശി ഹനീഫ ഷിഫ മലയാളി സമാജം വൈസ് പ്രസിഡൻറായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുകയായിരുന്നു.
സമാജം ഓഫിസിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ രക്ഷാധികാരികളായ സാബു പത്തടി, മധു വർക്കല, പ്രസിഡൻറ് ഫിറോസ് പോത്തൻകോട്, സെക്രട്ടറി ഷജീർ കല്ലമ്പലം, ട്രഷറർ ബാബു കണ്ണോത്, മോഹനൻ കണ്ണൂർ, ബിനീഷ് തിരുവല്ല എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു.
ഷിഫ സനാഇയയിലെ ആദ്യകാല പ്രവാസിയായ ഹനീഫ വന്ന കാലം മുതൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളി ആയിരുന്നു. നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയാലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി തുടരട്ടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ചടങ്ങിൽ സാബു പത്തടി ആശംസിച്ചു.
