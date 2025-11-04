Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 7:37 AM IST

    ഹ​നാ​ൻ ഷാ ​റി​യാ​ദി​ൽ പാ​ടും; ‘ല​യാ​ലി റി​യാ​ദ്’ ന​വം​ബ​ർ 21ന്

    ഹ​നാ​ൻ ഷാ ​റി​യാ​ദി​ൽ പാ​ടും; 'ല​യാ​ലി റി​യാ​ദ്' ന​വം​ബ​ർ 21ന്
    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സാ​ര​ഥി​ക​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ല​യാ​ലി റി​യാ​ദ്’ സം​ഗീ​ത രാ​വ് ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ലെ തു​മാ​മ റോ​ഡി​ലെ സ​ഹ​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്കി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ആ​ർ​ട്ടെ​ക്സ് ഇ​വ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ക​ലാ രാ​ത്രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗാ​യ​ക​നാ​യ ഹ​നാ​ൻ ഷാ ​ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത രാ​ത്രി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​രാ​യ ഈ​ച്ചു, അ​ര​വി​ന്ദ്, കീ​ർ​ത്ത​ന, ശ്വേ​ത, ഷാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഷാ ​എ​ന്നി​വ​ർ ലൈ​വ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യോ​ടൊ​പ്പം ‘ല​യാ​ലി റി​യാ​ദ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പാ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​ല​പി​ക്കും. അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി രാ​ജ് ക​ലേ​ഷും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. റി​യാ​ദി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള കാ​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ദി സാ​ക്ഷി​യാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഷ​ഫീ​ർ പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​ബീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​ഷാ​ദ് വാ​ക്ക​യി​ൽ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​സ്ത​ഫ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, ഈ​വ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് താ​ഹ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:RiyadhSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Hanan Shah to perform in Riyadh; ‘Layali Riyadh’ on November 21
