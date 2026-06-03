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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jun 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jun 2026 9:20 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ൺ വി​ജ​യ​ക​രം; തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് 25 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി

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    ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ൺ വി​ജ​യ​ക​രം; തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് 25 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി
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    ഹ​ജ്ജ്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നി​​ട​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ൻ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഹ​ജ്ജ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി 25 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഹ​ജ്ജ് വേ​ള​യി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഒ​രു​വി​ധ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളോ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഹ​ജ്ജ് ന​ഗ​രി​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ച​ര​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​യി 1,14,889 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി 58,462 കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ, ഔ​ട്ട്പേ​ഷ്യ​ൻ​റ്​ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ വ​ഴി 29,846 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ലു​ട​നീ​ളം 8,342 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ 410 ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ 323 കാ​ർ​ഡി​യാ​ക് ക​ത്തീ​റ്റ​റൈ​സേ​ഷ​നു​ക​ളും (ആ​ൻ​ജി​യോ പ്ലാ​സ്റ്റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ) 33 ഓ​പ​ൺ ഹാ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ജ​റി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ലി​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2,92,585-ല​ധി​കം പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി.

    കൂ​ടാ​തെ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ഏ​കീ​കൃ​ത കാ​ൾ സെ​ന്റ​റാ​യ 937-ലേ​ക്ക് 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സേ​വ​നം തേ​ടി​യു​ള്ള കാ​ളു​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ഏ​ഴ് പ്ര​മു​ഖ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഈ ​സെൻറ​ർ വ​ഴി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ൺ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച​ത്. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ മ​രു​ന്നു​ക​ളും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​തി​വേ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഡ്രോ​ൺ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു. സ​ങ്കീ​ർ​ണ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്കും ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് സം​വി​ധാ​ന​വും വി​ദ​ഗ്ധ സ​ർ​ജ​ന്മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​പ്പം, ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി മോ​ശ​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ജീ​വ​ൽ​സ്പ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ വ​ഴി വി​ദൂ​ര​ത്തി​രു​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ആ​ധു​നി​ക​വും നൂ​ത​ന​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:health servicesSaudi ArabiaHajj season
    News Summary - Hajj season successful; more than 2.5 million health services provided to pilgrims
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