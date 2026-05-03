    Posted On
    3 May 2026 8:56 AM IST
    Updated On
    3 May 2026 8:56 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് ച​ട്ട​ലം​ഘ​നം; പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി; ആ​റു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    വ്യാ​ജ ഹ​ജ്ജ് വാ​ഗ്​​ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി മ​ക്ക​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ

    മ​ക്ക: ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഹ​ജ്ജ് പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​രെ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​ഴു​ത​ട​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​കെ ആ​റു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഹ​ജ്ജ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ഒ​രു യ​മ​നി പൗ​ര​നെ​യും മ​റ്റ്​ ര​ണ്ട്​ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രെ​യു​മാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​ദ്യം അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഇ​വ​രെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി വ്യാ​ജ ഹ​ജ്ജ് വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​രെ വ​ഞ്ചി​ച്ച മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശി​ക​ളെ​യും മ​ക്ക​യി​ലെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗം പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന പേ​രി​ൽ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. ഹ​ജ്ജ് പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന് മു​തി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 20,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പി​ഴ, നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഹ​ജ്ജ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ അം​ഗീ​കൃ​ത പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളാ​യ ‘നു​സു​ക്’ ആ​പ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘മ​സാ​ർ’ പോ​ർ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ മ​റ്റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ ‘കു​ല്ലു​നാ അ​മ​ൻ’ ആ​പ് വ​ഴി​യും പ​രാ​തി​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS: measures, inspections, hajj, arrested, rule violation
    News Summary - Hajj rule violation; Inspections and measures tightened; Six arrested
