Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആഭ്യന്തര...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 3:10 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 3:10 PM IST

    ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർക്കായുള്ള ഹജ്ജ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു; പാക്കേജ് ബുക്കിങ്​ റമദാൻ 15 മുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർക്കായുള്ള ഹജ്ജ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു; പാക്കേജ് ബുക്കിങ്​ റമദാൻ 15 മുതൽ
    cancel

    റിയാദ്: ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് സീസണിൽ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകർക്കായുള്ള (സൗദി പൗരന്മാർക്കും താമസരേഖയുള്ള വിദേശികൾക്കും) രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ‘നുസുക്’ ആപ്പ് വഴിയോ മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് (www.nusuk.sa) വഴിയോ റമദാൻ ആറ്​ മുതൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചു തുടങ്ങാം. ഹജ്ജ് പാക്കേജുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം റമദാൻ 15 മുതലാണ് ലഭ്യമാകുക.

    ഈ ഘട്ടത്തിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ ശവ്വാൽ മാസം അവസാനം വരെ, ഇതുവരെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാത്തവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന ലഭിക്കുക. സീറ്റുകൾ ബാക്കിയുള്ള പക്ഷം മാത്രമേ മുമ്പ്​ ഹജ്ജ് ചെയ്ത അർഹരായ അപേക്ഷകരെ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ.

    അപേക്ഷകർ പാലിക്കേണ്ട പ്രധാന നിബന്ധനകൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. അപേക്ഷകന് കുറഞ്ഞത് 15 വയസ്​ പൂർത്തിയായിരിക്കണം. അംഗീകൃതമായ എല്ലാ ആരോഗ്യ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചിരിക്കണം. വിദേശി താമസക്കാർക്ക് സാധുവായ ഇഖാമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷം മു​െമ്പങ്കിലും ഇഖാമ ലഭിച്ചവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന.

    അംഗീകൃത കമ്പനികൾ വഴി മാത്രമേ ഹജ്ജ് കരാറുകൾ ഉറപ്പിക്കാവൂ എന്ന് മന്ത്രാലയം കർശന നിർ​ദേശം നൽകി. ഇവ നുസുക് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷകർ സ്വന്തമായി അക്കൗണ്ട് സൃഷ്​ടിച്ച് വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുകയും അർഹത ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. പാക്കേജ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം ‘സദാദ്’ പേയ്‌മെൻറ്​ സിസ്​റ്റം വഴി ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതോടെ ഹജ്ജ് പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കുമായി നുസുക് ആപ്പോ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റോ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. അടിയന്തര സഹായങ്ങൾക്കായി 1966 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hajj registrationSaudi Newsdomestic pilgrimsRamadan Package
    News Summary - Hajj registration for domestic pilgrims begins
    Similar News
    Next Story
    X