Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 April 2026 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 7:24 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​നം; ‘മ​ക്ക റൂ​ട്ട്’ പ​ദ്ധ​തി ഇ​ത്ത​വ​ണ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    സെ​ന​ഗ​ലും ബ്രൂ​ണെ​യും ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ
    മ​ക്ക: ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ‘മ​ക്ക റൂ​ട്ട്’ പ​ദ്ധ​തി ഇ​ത്ത​വ​ണ 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മൊ​റോ​ക്കോ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, മ​ലേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്ഥാ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, തു​ർ​ക്കി, ഐ​വ​റി കോ​സ്​​റ്റ്, മാ​ലി ദ്വീ​പ് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ സെ​ന​ഗ​ൽ, ബ്രൂ​ണൈ ദാ​റു​സ്സ​ലാം എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 10 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 17 പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ന്നെ ഹ​ജ്ജ് വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വി​സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ ത​രം​തി​രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്ത് വെ​ച്ച് ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ്ര​ത്യേ​ക റൂ​ട്ടു​ക​ൾ വ​ഴി മ​ക്ക​യി​ലെ​യും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ബ​സു​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം.

    ഇ​വ​രു​ടെ ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും. 2017-ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ 12 ല​ക്ഷം തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യം, ആ​രോ​ഗ്യം, ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി, സ​കാ​ത്ത്-​ടാ​ക്സ്-​ക​സ്​​റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി, സൗ​ദി ഡാ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (സ​ദാ​യ) എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെൻറ്​​സ്, ഗ​സ്​​റ്റ്​​സ് ഓ​ഫ് ഗോ​ഡ് സ​ർ​വീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നി​വ​രും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ എ​സ്‌.​ടി.​സി ഗ്രൂ​പ്പും ഈ ​ബൃ​ഹ​ത്താ​യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്നു.

    News Summary - Hajj pilgrimage; 'Mecca Route' project in 10 countries this year
