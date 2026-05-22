Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹ​ജ്ജ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 May 2026 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 8:19 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ഇ​നി ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’ വ​ഴി മ​ല​യാ​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 19 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 350-ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 1,300-ലേ​റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ത​വ​ക്ക​ൽ​ന​യി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്
    ഹ​ജ്ജ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ഇ​നി ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’ വ​ഴി മ​ല​യാ​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 19 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ സേ​വ​നം
    cancel

    മ​ക്ക: സ​മ​ഗ്ര ദേ​ശീ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’ വ​ഴി ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കു​ള്ള പെ​ർ​മി​റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന വി​വി​ധ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​ജ്ജ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​പ​ത്രം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, വി​വി​ധ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി ഡേ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ, മ​ക്ക​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’ ആ​പ്പി​െൻറ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ്. മ​ക്ക​യി​ലും മ​റ്റ് പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന​വും യാ​ത്ര​ക​ളും സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ൺ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ആ​പ്പ് വ​ഴി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ, മ​ക്ക​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നാ​നു​മ​തി പ​ത്രം, പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി പ​ത്രം, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നാ​നു​മ​തി, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള പാ​സു​ക​ൾ, ഹ​ജ്ജ് സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​നി​മു​ത​ൽ ഈ ​ഒ​രൊ​റ്റ ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 19 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ആ​പ്പ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ, ടൂ​റി​സം, വി​നോ​ദം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 350-ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 1,300-ലേ​റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ത​വ​ക്ക​ൽ​ന​യി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ആ​പ്പി​ൾ ആ​പ് സ്​​റ്റോ​ർ, ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലേ, ​ആ​പ് ഗാ​ല​റി, ഗാ​ല​ക്സി സ്​​റ്റോ​ർ എ​ന്നീ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഈ ​ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം. നി​ല​വി​ൽ 3.6 കോ​ടി ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ത​വ​ക്ക​ൽ​ന ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayalamLanguagesHajj permit
    News Summary - Hajj permits now available in 19 languages ​​including Malayalam through 'Tawakalna'
    Similar News
    Next Story
    X