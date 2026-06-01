Madhyamam
    date_range 1 Jun 2026 8:25 AM IST
    date_range 1 Jun 2026 8:25 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് പാ​ക്കേ​ജ് ‘ഡി’ ​റ​ദ്ദാ​ക്കും

    മൂ​ന്ന് പു​തി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ​റ​ബീ​അ

    മ​ക്ക: തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് പാ​ക്കേ​ജ് ‘ഡി’ ​റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ​ക​രം, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് മൂ​ന്ന് പു​തി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ​റ​ബീ​അ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മ​ക്ക​യി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യ ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ രേ​ഖ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും താ​ല്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും മൂ​ന്ന് പു​തി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്യു​ക. പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ക്ക​യി​ലെ​യും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം, തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ഗ​താ​ഗ​ത-​കാ​റ്റ​റി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര പാ​ക്കേ​ജാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്.

    ഹ​ജ്ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഹ​ജ്ജ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പു​തി​യ ടൈം​ടേ​ബി​ൾ പ്ര​കാ​രം, അ​ടു​ത്ത ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് മ​ക്ക​യി​ലെ​യും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജൂ​ൺ 30 മു​ത​ൽ ഹ​ജ്ജ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശ ഹ​ജ്ജ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, നി​ല​വി​ൽ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നാ​യി ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 13-ന​കം ത​ന്നെ സ​മ​ഗ്ര പാ​ക്കേ​ജ് ക​രാ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    TAGS: Saudi Arabia
    News Summary - Hajj Package 'D' to be cancelled
