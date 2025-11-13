Begin typing your search above and press return to search.
    റജബ് 15ന് മുമ്പ്​ ഹജ്ജ് കരാറുകൾ പൂർത്തിയാക്കണം​ -ഹജ്ജ് മന്ത്രി

    റജബ് 15ന് മുമ്പ്​ ഹജ്ജ് കരാറുകൾ പൂർത്തിയാക്കണം​ -ഹജ്ജ് മന്ത്രി
    സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ​ജ​ലാ​ജി​ൽ ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സ​മ്മേ​ള​ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: റ​ജ​ബ് 15നു ​മു​മ്പ് ഹ​ജ്ജ്​ ക​രാ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ​റ​ബീ​അ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹ​ജ്ജ്​ കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സു​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ടു​ത്ത ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വു​മാ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി​ക​ള​ടെ ​​​​യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റി​ല​ധി​കം മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മു​ഫ്തി​മാ​ർ, ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ന്റെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഓ​ഫി​സു​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ഹി​ജ്​​റ വ​ർ​ഷം റ​ജ​ബ് 15നു ​മു​മ്പ് ക​രാ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫി​സു​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. റ​ജ​ബ് 15നു ​മു​മ്പ് ക്യാ​മ്പ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക, ശ​അ്ബാ​ൻ 13നു ​മു​മ്പ് മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​വ​ബോ​ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ശ​വ്വാ​ൽ ഒ​ന്നി​നു മു​മ്പ് വി​സ​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. വി​സ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ ‘മ​സാ​ർ’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഹ​റ​മി​ലേ​ക്കും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നു​സു​ക് കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.ബ​ലി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ണം സൗ​ദി​യു​ടെ ബ​ലി​യ​ർ​പ്പ​ണ വി​നി​യോ​ഗ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ന​ൽ​കാ​വൂ. അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, മീ​ഡി​യ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ ഡേ​റ്റ റ​ജ​ബ് ഒ​ന്നി​നു മു​മ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യും റ​ജ​ബ് 15ന് ​മു​മ്പ് സ​മ​യ സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണം. എ​ല്ലാ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും നു​സ്ക്​ മ​സാ​ർ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Hajj contracts should be completed before Rajab 15th - Hajj Minister
