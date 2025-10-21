ഹജ്ജ് കോൺസൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ജലീലിന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ യാത്രയയപ്പ്text_fields
ജിദ്ദ: മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്ന ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലെ ഹജ്ജ് കോൺസൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ജലീലിന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ വെസ്റ്റേൻ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കോൺസലിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിൽ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മികച്ച സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ജലീലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച കമ്മിറ്റി, ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ ശ്രദ്ധേയമായ പിന്തുണയും സേവനങ്ങളും എടുത്ത് പറഞ്ഞു.
യാത്രയയപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവാസി വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു. പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവാസി സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തങ്ങൾക്ക് കോൺസൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ജലീൽ നന്ദി അറിയിച്ചു. പ്രവാസി വെൽഫെയർ വെസ്റ്റേൻ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ ചുള്ളിയൻ, നാഷനൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സി.എച്ച് ബഷീർ, പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി അംഗം മുനീർ ഇബ്രാഹിം, അബ്ഷീർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
