Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹ​ജ്ജ് കോ​ൺ​സ​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 12:27 PM IST

    ഹ​ജ്ജ് കോ​ൺ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ജ്ജ് കോ​ൺ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ഹ​ജ്ജ് കോ​ൺ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​ന് പ്ര​വാ​സി

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​യ​ൻ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ​ജി​ദ്ദ: മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ലെ ഹ​ജ്ജ് കോ​ൺ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കോ​ൺ​സ​ലി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച ക​മ്മി​റ്റി, ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ കോ​ൺ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വെ​സ്റ്റേ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്‌ വേ​ണ്ടി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​യ​ൻ, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സി.​എ​ച്ച് ബ​ഷീ​ർ, പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​നീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ബ്‌​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriatevisitwelfare departmenthajj
    News Summary - Hajj Consul Muhammad Abdul Jalil receives a visit from the Expatriate Welfare Department
    Similar News
    Next Story
    X