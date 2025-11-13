Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Nov 2025 1:35 PM IST
    ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സ​മ്മേ​ള​നം ഹജ്ജ് വിസക്ക് 'ഹെൽത്ത്​ ഫിറ്റ്നസ്' നിർബന്ധം -സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രി

    ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സ​മ്മേ​ള​നം ഹജ്ജ് വിസക്ക് ‘ഹെൽത്ത്​ ഫിറ്റ്നസ്’ നിർബന്ധം -സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രി
    സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ​റ​ബീ​അ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹ​ജ്ജ് കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സ്

    മേ​ധാ​വി​ക​ളു​ടെ ​​​​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഹ​ജ്ജ് വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​​ന്റെ ‘ഹെ​ൽ​ത്ത്​ ഫി​റ്റ്ന​സ്’ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ​ജ​ലാ​ജി​ൽ. ‘ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്; ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്ക​ൽ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ജി​ദ്ദ സൂ​പ്പ​ർ ഡോ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ മ​ന്ത്രി​ത​ല സെ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും അ​വ​രെ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​നം വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക, ചൂ​ട് സ​മ്മ​ർ​ദം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല പോ​ലു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ക എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ഹ​ജ്ജ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം ഒ​രു മു​ൻ‌​ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

