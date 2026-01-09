Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    9 Jan 2026 11:04 AM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 11:04 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് 2026; ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം

    താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കും
    ഹ​ജ്ജ് 2026; ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗം
    കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ കു​മാ​റും മ​റ്റു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് ബി​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ഷാ​ത്തു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: 2026ലെ ​ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ കു​മാ​ർ, സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് ബി​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​ഷാ​ത്തു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​ക്ക്​ സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ക്ക​യി​ലെ താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും മി​നാ​യി​ലെ​യും താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യ​ക്ര​മം (സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ) നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലും സൗ​ദി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൂ​ർ​ണ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. ഹ​ജ്ജ് ക​രാ​റി​ലെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ, ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാം ​സി​ങ്, ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ സി.​ഇ.​ഒ സി. ​ഷാ​ന​വാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

