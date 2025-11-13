Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Nov 2025 1:38 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 1:38 PM IST

    ഹ​ജ്ജ്​ 2026; 77 രാജ്യങ്ങളുമായി സൗദി കരാർ ഒപ്പിട്ടു

    ഹ​ജ്ജ്​ 2026; 77 രാജ്യങ്ങളുമായി സൗദി കരാർ ഒപ്പിട്ടു
    ജി​ദ്ദ: സൂ​പ്പ​ർ ഡോ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നി​ടെ 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ​റ​ബി​അ മാ​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​ജ്ജ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 77 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 3,000 ഹ​ജ്ജ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യും ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ഹ​ജ്ജി​ന് ആ​റ് മാ​സം മു​മ്പ് ത​ന്നെ കൈ​വ​രി​ച്ച ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​വു​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ്​ ഉം​റ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും 1,60,000 ആ​ളു​ക​ൾ പ​െ​ങ്ക​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 33 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണി​ത്. 150 ലേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 300 സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ മ​ദീ​ന​യി​ൽ ഉം​റ ആ​ൻ​ഡ്​ വി​സി​റ്റ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

