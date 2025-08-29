Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:19 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് 2026 മു​ന്നൊ​രു​ക്കം; മ​ക്ക​യി​ൽ വി​വി​ധ സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത ച​ർ​ച്ചാ​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    40 ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ, സു​ര​ക്ഷ, സേ​വ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗം മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ സൗ​ദ് ബി​ൻ മി​ഷാ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഹ​ജ്ജ് 2026 മു​ന്നൊ​രു​ക്കം; മ​ക്ക​യി​ൽ വി​വി​ധ സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത ച​ർ​ച്ചാ​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    2026 ലെ ​ഹ​ജ്ജ് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മ​ക്ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    ച​ർ​ച്ചാ​യോ​ഗം മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ സൗ​ദ് ബി​ൻ മി​ഷാ​ൽ

    ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​ക്ക: 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ (ഹി​ജ്റ 1447) ഹ​ജ്ജ് ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​നും മ​ക്ക​യി​ൽ സം​യു​ക്ത ച​ർ​ച്ചാ​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 40 ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ, സു​ര​ക്ഷ, സേ​വ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ സൗ​ദ് ബി​ൻ മി​ഷാ​ൽ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 2025 ലെ ​വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഹ​ജ്ജി​ൽ നി​ന്ന് പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും മ​ക്ക​യി​ൽ സം​വി​ധാ​നി​ച്ച ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് വി​വി​ധ സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത ച​ർ​ച്ചാ​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ അ​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്നു. ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള സേ​വ​നം ഒ​രു വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്, ന​മ്മു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​മ്മു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​നും ന​മ്മു​ടെ പ​ങ്കു​ക​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​നും ന​മു​ക്ക് സാ​ധ്യ​മാ​ക്ക​ണം. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് കു​റ്റ​മ​റ്റ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹ​ജ്ജ് ആ​സൂ​ത്ര​ണ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ വേ​ണ​മെ​ന്നും മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള സ്ഥി​രം സ​മി​തി​യു​ടെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​ വ​ഹി​ച്ചു.​ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഹ​ത്താ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന 40 ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ, സു​ര​ക്ഷ, സേ​വ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് 2026 സീ​സ​ണി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ 'പി​ൽ​ഗ്രിം എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി' ന്റെ ​ഹ​ജ്ജ് പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മ​ക്ക ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സേ​വ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​യോ​ജ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു.

    സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണു​ന്ന​തി​നും, പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ഗ​മ​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ച​ർ​ച്ചാ​യോ​ഗം തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു.

