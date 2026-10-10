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    ഹാ​യി​ൽ വാ​ദി​നൂ​ർ മ​ദ്ര​സ ഫെ​സ്റ്റും സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്ന സം​ഗ​മ​വും

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    ഹാ​യി​ൽ വാ​ദി​നൂ​ർ മ​ദ്ര​സ ഫെ​സ്റ്റും സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്ന സം​ഗ​മ​വും
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    ഹാ​യി​ൽ വാ​ദി​നൂ​ർ മ​ദ്ര​സ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്ന്

    ഹാ​യി​ൽ: എ​സ്.​ഐ.​സി ഹാ​യി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യും ഹ​ബീ​ബ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഹാ​യി​ലി​ലെ വാ​ദി​നൂ​ർ മ​ദ്ര​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​ദ്ര​സ ഫെ​സ്റ്റും സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്ന സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സൗ​ഹൃ​ദ സാ​യാ​ഹ്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഹാ​യി​ലി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ർ​ഷ​ദ്, സ​ലാം സ​അ​ദി , അ​ലി സെ​വ​ൻ ഇ​ല​വ​ൻ, ന​സീ​ർ മു​ക്കം, ഫ​ദ് ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ, കു​ഞ്ഞാ​യി​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ പ​റ​ക്കു​ന്ന്, അ​ഫ്സ​ൽ കാ​യം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഷീ​ർ മാ​ള, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഫൈ​സി, ഫൈ​സ​ൽ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ ദാ​രി​മി, റ​ഫീ​ഖ് ചാ​ലി​യം, സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, ബാ​ബു ചേ​ളാ​രി, കാ​ദ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ബ​ഷീ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ഹ​ബീ​ബ് മൗ​ല​വി, ന​ജീ​ബ്, ല​ത്തീ​ഫ്, ഷ​ഫീ​ഖ്, ഫി​റോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Hail Vadi Noor Madrassa Celebrates Annual Fest and Community Meet
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