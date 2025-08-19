ഹാഇൽ സെവൻ സ്റ്റാർ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്; തറവാട് എഫ്.സി ജേതാക്കൾtext_fields
ഹാഇൽ: ഹാഇൽ സെവൻ സ്റ്റാർ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ ബുറൈദയിലെ തറവാട് ഫുട്ബാൾ ക്ലബ് ജേതാക്കളായി. ആവേശകരമായ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ സെവൻ സ്റ്റാർ ഹാഇലിനെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് തറവാട് എഫ്.സി കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
പ്രദേശത്തെ എട്ട് പ്രമുഖ ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ ഉടനീളം മികച്ച പ്രകടനമാണ് തറവാട് എഫ്.സി കാഴ്ചവെച്ചത്. തറവാട് ടീമിനായി തകർപ്പൻ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത് കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം സിദ്ദീഖ് ആയി മികച്ച കളിക്കാരനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
മികച്ച ഗോളി റാഷിദ്, മികച്ച സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് സദ്ദു എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും ക്ലബ്ബിന്റെ വിജയത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി.
