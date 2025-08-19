Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    19 Aug 2025 12:24 PM IST
    19 Aug 2025 12:24 PM IST

    ഹാ​ഇ​ൽ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ത​റ​വാ​ട് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഹാ​ഇ​ൽ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ത​റ​വാ​ട് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഹാ​ഇ​ൽ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ ത​റ​വാ​ട് എ​ഫ്.​സി ടീം ​ട്രോ​ഫി​ക​ളു​മാ​യി

    ഹാ​ഇ​ൽ: ഹാ​ഇ​ൽ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ ത​റ​വാ​ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്‌ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​വ​ൻ സ്റ്റാ​ർ ഹാ​ഇ​ലി​നെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ത​റ​വാ​ട് എ​ഫ്.​സി കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ​

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ എ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ത​റ​വാ​ട് എ​ഫ്.​സി കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. ത​റ​വാ​ട് ടീ​മി​നാ​യി ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ താ​രം സി​ദ്ദീ​ഖ് ആ​യി മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    മി​ക​ച്ച ഗോ​ളി റാ​ഷി​ദ്‌, മി​ക​ച്ച സ്റ്റോ​പ്പ​ർ ബാ​ക്ക് സ​ദ്ദു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വും ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    TAGS:newsfootball tournamentwinnersgulf
