Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 March 2026 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 12:56 PM IST

    ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ’ മെ​ഗാ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ’ മെ​ഗാ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ഹ​ഫ​ർ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​നി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മെ​ഗാ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹു​ജൈ​ലാ​ൻ മ​സ്ജി​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ വി​ബി​ൻ മ​റ്റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മേ​ധാ​വി മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ൽ ഷ​മ്മ​രി സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു.

    ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ മു​ബാ​റ​ക് മ​ദീ​നി ച​ട​ങ്ങി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഈ ​ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്തി​നി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പ​ള്ളി​മു​ക്ക്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ റാ​ഫി പ​രു​തൂ​ർ, ദ​മ്മാം പ്ര​വി​ശ്യാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീം കീ​രി​ക്കാ​ട്, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ മാ​ഹീ​ൻ, ഉ​സ്മാ​ൻ പ​ള്ള​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICgulfIftar gatheringsaudiarabiam
    News Summary - Hafr Al-Batin OIC ‘Ahlan Ramadan’ Mega Iftar Gathering
    Next Story
    X