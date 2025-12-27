Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 7:58 AM IST

    ഹ​ഫ​ർ സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഹ​ഫ​ർ സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ​ബാ​ത്വി​ൻ സോ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഹ​ഫ​ർ: രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​ത്വി​ൻ സോ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 50ഓ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ക​ലാ​മാ​മാ​ങ്കം പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​​ന്റെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി. 10ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റുകൂ​ട്ടി.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ബ്ബാ​ർ ഹാ​ജി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ബി​ൻ മ​റ്റ​ത്ത് (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), സ​ലാം മാ​സ്​​റ്റ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി), നി​യാ​സ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ (ന​വോ​ദ​യ), ബാ​വ മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, സി​ദ്ദീ​ഖ് (അ​ലാ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്), മു​നീ​ർ (ഹ​ല പ്ലാ​സ്​​റ്റി​ക്), ഖാ​ദ​ർ (സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഹ​ഫ​ർ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ബ​ഷി​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ഖ് സൈ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ​ബാ​ത്വി​ൻ സോ​ണി​ന് പു​റ​മെ റി​യാ​ദ്, ദ​മ്മാം, അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ, ജു​ബൈ​ൽ, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ​ജൗ​ഫ്, അ​ൽ​അ​ഹ്​​സ, അ​ൽ​ഖ​സീം എ​ന്നീ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ജ​യി​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ജു​ബൈ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ 24 നാ​ഷ​ന​ലു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ഫാ​മി​ലി, യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ, സോ​ൺ, നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ന്നി വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    X