Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:43 AM IST

    പ​ഴ​യ​കാ​ല ഹ​ജ്ജ് റൂ​ട്ടി​ൽ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്ന 'ഹാ​ദി​യ കോ​ട്ട' ഇ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധേ​യം

    മ​ദീ​ന​ക്കും അ​ൽ​ഉ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള താ​ഴ്വ​ര​യി​ലാ​ണ് കോ​ട്ട സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.
    പ​ഴ​യ​കാ​ല ഹ​ജ്ജ് റൂ​ട്ടി​ൽ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്ന ഹാ​ദി​യ കോ​ട്ട ഇ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധേ​യം
    മ​ദീ​ന​ക്കും അ​ൽ​ഉ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള താ​ഴ്വ​ര​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന 'ഹാ​ദി​യ കോ​ട്ട'

    മ​ദീ​ന: മ​ദീ​ന​യി​ൽ നി​ന്നും വ​ട​ക്ക് 169 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ മ​ദീ​ന​ക്കും അ​ൽ​ഉ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ അ​ൽ​ത​ബ​ഖ് താ​ഴ്വ​ര​ക്കും ഖൈ​ബ​ർ താ​ഴ്വ​ര​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ച​രി​ത്ര​ശേ​ഷി​പ്പാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഹാ​ദി​യ കോ​ട്ട ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​കം ഈ ​കോ​ട്ട​ക്കു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ​കാ​ല ഹ​ജ്ജ് റൂ​ട്ടി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹാ​ദി​യ കോ​ട്ട.

    മ​ദീ​ന​ക്കും അ​ൽ​ഉ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള താ​ഴ്വ​ര​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന 'ഹാ​ദി​യ കോ​ട്ട'

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന് മു​മ്പു​ള്ള കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് ച​രി​ത്രം. പാ​ത സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന യാ​ത്രാ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും കോ​ട്ട​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ​ങ്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് ച​രി​ത്ര പാ​ത​യി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കാ​ണാം. .യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് യ​ഥേ​ഷ്ടം വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു വ​ലി​യ കു​ള​ത്തി​ന് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് കോ​ട്ട നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ കോ​ട്ട​യും പ​രി​സ​ര​വും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സാ​യും അ​വ​ർ​ക്ക് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യും മാ​റി.

    കോ​ട്ട​യു​ടെ മൂ​ല​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ല് പ്ര​തി​രോ​ധ ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​യി​ൽ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. നാ​ലാ​മ​ത്തേ​ത് കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​ത്താ​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യി.മ​ദീ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള കോ​ട്ട​യു​ടെ സാ​മീ​പ്യ​ത്തെ​യും അ​തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും സ​ഞ്ചാ​രി​യാ​യ ഇ​ബ്‌​നു ബ​ത്തൂ​ത്ത ഹി​ജ്‌​റ 726 ആം ​വ​ർ​ഷം ത​ന്റെ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.


    ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ച​രി​ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഫൗ​ദ് അ​ൽ​മ​ഗാം​സി​യും പു​രാ​ത​ന കാ​ല​ത്ത് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും വ്യാ​പാ​ര യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സ്ഥാ​നം കാ​ര​ണം ഹാ​ദി​യ കോ​ട്ട​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​വും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​രു​പ​താം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ ലൈ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നും സു​പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി 'ഹാ​ദി​യ' എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

