ഹബീബ് അമ്പാടനും ഖദീജ ടീച്ചർക്കും സീഫ് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
ജുബൈൽ: ദമ്മാമിൽ നിന്ന് സുദീർഘ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്ന പെരുമ്പാവൂർ വല്ലം സ്വദേശി ഹബീബ് അമ്പാടനും പത്നി ഖദീജ ടീച്ചർക്കും ദമ്മാമിലെ എറണാകുളം ജില്ല പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ സൗദി എറണാകുളം എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ (സീഫ്) യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 38 വർഷമായി ദമ്മാമിലെ നാപ്കോ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹബീബ് അമ്പാടൻ മേഖലയിലെ പല സാമൂഹിക, സംസ്കാരിക സംഘടനകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ കമ്യൂണിറ്റിയിലും കല, സാഹിത്യ, സംസ്കാരിക രംഗത്തും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഖദീജ ടീച്ചർ 30 വർഷത്തോളം ദമ്മാം ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവരും അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തക കൂടി ആണ്. ഡോ. ഫ്രീസിയ ഹബീബ്, ഫയാസ് ഹബീബ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ. പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് പെരുമ്പാവൂർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരികളായ സുനിൽ മുഹമ്മദ്, അഷ്റഫ് ആലുവ, അംഗങ്ങളായ ജിബി തമ്പി, സാബു തടത്തിൽ, അൻവർ അമ്പാടൻ, ലിൻസൻ ദേവസ്സി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. സക്കീർ പെരുമ്പാവൂർ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അഡ്വ. നിജാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
