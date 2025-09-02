Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹ​ബീ​ബ് അ​മ്പാ​ട​നും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 9:55 AM IST

    ഹ​ബീ​ബ് അ​മ്പാ​ട​നും ഖ​ദീ​ജ ടീ​ച്ച​ർ​ക്കും സീ​ഫ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ബീ​ബ് അ​മ്പാ​ട​നും ഖ​ദീ​ജ ടീ​ച്ച​ർ​ക്കും സീ​ഫ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    സീ​ഫി​ന്റെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ: ദ​മ്മാ​മി​ൽ നി​ന്ന് സു​ദീ​ർ​ഘ പ്ര​​വാ​​സം അ​​വ​​സാ​​നി​​പ്പി​​ച്ച് മ​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ വ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി ഹ​ബീ​ബ് അ​മ്പാ​ട​നും പ​ത്നി ഖ​ദീ​ജ ടീ​ച്ച​ർ​ക്കും ദ​മ്മാ​മി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സൗ​ദി എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (സീ​ഫ്) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. 38 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ലെ നാ​പ്‌​കോ ക​മ്പ​നി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഹ​ബീ​ബ് അ​മ്പാ​ട​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ല സാ​മൂ​ഹി​ക, സം​സ്‍കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ലും ക​ല, സാ​ഹി​ത്യ, സം​സ്‍കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തും സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഖ​ദീ​ജ ടീ​ച്ച​ർ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹ​ബീ​ബ് അ​മ്പാ​ട​ൻ, ഖ​ദീ​ജ ടീ​ച്ച​ർ

    ഇ​വ​രും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക കൂ​ടി ആ​ണ്. ഡോ. ​ഫ്രീ​സി​യ ഹ​ബീ​ബ്, ഫ​യാ​സ് ഹ​ബീ​ബ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സു​നി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ആ​ലു​വ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജി​ബി ത​മ്പി, സാ​ബു ത​ട​ത്തി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ അ​മ്പാ​ട​ൻ, ലി​ൻ​സ​ൻ ദേ​വ​സ്സി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ക്കീ​ർ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഡ്വ. നി​ജാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pravasiSaudi NewsFarewellTeachers
    News Summary - Habib Ambadan and Khadija Teacher were given a trip by SEIF
    Similar News
    Next Story
    X