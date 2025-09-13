Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 13 Sept 2025 10:36 AM IST
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; അ​പ​ല​പി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ്-റ​ഷ്യ​ൻ സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല​യോ​ഗം

    ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ
    റ​ഷ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ സോ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ട്ടാ​മ​ത് ഗ​ൾ​ഫ് - റ​ഷ്യ​ൻ സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: റ​ഷ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​മാ​യ സോ​ച്ചി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലും (ജി.​സി.​സി) റ​ഷ്യ​ൻ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗി​ന്റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം ഖ​ത്ത​റി​ന് നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ മ​ന​പ്പൂ​ർ​വം ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​വും ദൃ​ഢ​വു​മാ​യ ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​ക്കു​ക​യും, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യോ​ടും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഈ ​സ​മീ​പ​നം തു​ട​രു​ന്ന​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ​തും നി​ർ​ണാ​യ​ക​വു​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​പാ​ടി​ന്റെ അ​ഭാ​വം പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ​ൾ​ഫ് - റ​ഷ്യ​ൻ സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

