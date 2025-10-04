Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:25 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം

    ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം
    റി​യാ​ദ്: 95ാമ​ത്​ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും റി​യാ​ദ്​ മെ​ട്രോ​യി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് യാ​ത്ര​ചെ​യ്​​തും ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ജി.​എം.​എ​ഫ്) ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്​ മ​ല​സി​ലെ അ​ൽ മാ​സ് റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റ്​ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ടും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷാ​ജി മ​ട​ത്തി​ലും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ൻ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സ​ലിം അ​ർ​ത്തി​ൽ, ക​മ​ർ​ബാ​നു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടോം ​ചാ​മ​ക്കാ​ലാ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ​വി​ത്ര, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പാ​ണ്ട, അ​ഷ​റ​ഫ് ചെ​ല്ല​മ്പാ​റ, ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ജീ​ർ ചി​ത​റ, ഹി​ബ സ​ലിം, ന​സീ​ർ കു​മ്മി​ൾ, ഉ​ണ്ണി കൊ​ല്ലം, മു​ന്ന അ​യൂ​ബ്, ഷ​ഫീ​ഖ് ക​ല്ല​മ്പ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

