    date_range 22 March 2026 1:48 PM IST
    date_range 22 March 2026 1:48 PM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഇ​ട​യ​ർ​ക്ക് ഈ​ദ്​ സ​മ്മാ​ന​വു​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഇ​ട​യ​ർ​ക്ക് ഈ​ദ്​ സ​മ്മാ​ന​വു​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ആ​ടു​ക​ളെ​യും ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യും മേ​യി​ച്ചു ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ പെ​രു​ന്നാ​ൾ സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (ജി.​എം.​എ​ഫ്) മാ​തൃ​ക​യാ​യി. പെ​രു​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ​യാ​ണ് ജി.​എം.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്.​അ​റു​പ​തോ​ളം ഇ​ട​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, അ​വ​ർ​ക്കാ​യി മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ഈ​ദ് സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ജി.​എം.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട്, റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​ജി​ർ പെ​രു​മ്പ​ലം, സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെ​മ്പ​ർ സ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ഹ​രി​പ്പാ​ട്, ജി.​സി.​സി ഇ​വ​ൻ​റ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​ബീ​ർ, ന​സീ​ർ കു​ന്നി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഈ​ദ് സ്നേ​ഹ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി.​സി.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഫ്സ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:desertGulf Malayali FederationpresentsEid gifts
    News Summary - Gulf Malayali Federation presents Eid gift to desert dwellers
