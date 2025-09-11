Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:40 AM IST

    ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം സോക്കർ കപ്പ് 2025’ സീസൺ മൂന്ന് ഇന്ന് തുടങ്ങും

    ജി​ദ്ദ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്റ​ർ​ടൈൻ​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് മു​അ​മി​ന, ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ലേ​ബ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കോ​ൺ​സൽ ക​മ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ മീ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ
    gulf madhyamam soccer cup
    ജി​ദ്ദ: ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ് 2025’ സീ​സ​ൺ മൂ​ന്ന് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യു​മാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് റു​സൂ​ഖ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി ഏ​ഴ് മ​ണി​യോ​ടെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ, വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 16 പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബൂ​ട്ട​ണി​യു​ന്ന​ത്.

    ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് മു​അ​മി​ന, ക​മ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ മീ​ണ

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജി​ദ്ദ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്റ​ർ​ടൈൻ​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് മു​അ​മി​ന, ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ലേ​ബ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കോ​ൺ​സൽ ക​മ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ മീ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി, ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ്, ജെ.​എ​സ്.​സി, സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജീ​പാ​സ് എ​ഫ്.​സി, പി.​എം പൈ​പ്പി​ങ് ജെ.​എ​സ്.​സി, കം​ഫ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ​സ് റീം ​എ​ഫ്.​സി, ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി, വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ, ടെ​ക്സോ പാ​ക്ക് എ​ഫ്.​സി, ലൈ​ല​ത്തി എ​ഫ്.​സി, ആ​ർ മാ​ക്സ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ജി​ദ്ദ എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളും വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി, അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി ഫൈ​സ​ലി​യ, വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ടീം ​വൈ​ബ്, സ​മ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്.​സി എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളും മാ​റ്റു​ര​ക്കും. മു​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി, യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ സി​ഫി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര ക​ളി​ക്കാ​ർ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ബൂ​ട്ട​ണി​യും.

    ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 7.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ജൂ​നി​യ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ്, സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സ് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി, ജെ.​എ​സ്.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്ക് ജീ​പാ​സ് എ​ഫ്.​സി, പി.​എം പൈ​പ്പി​ങ് ജെ.​എ​സ്.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. 9.45ന് ​കം​ഫ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ​സ് റീം ​എ​ഫ്.​സി, ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ളും 11 മ​ണി​ക്ക് വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ, ടെ​ക്സോ പാ​ക്ക് എ​ഫ്.​സി​യും 11.45ന് ​ലൈ​ല​ത്തി എ​ഫ്.​സി, ആ​ർ മാ​ക്സ് ഡി​ഫ​ൻ​സ് ജി​ദ്ദ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    ഹീ​റോ​സ് എ​ഫ്.​സി, അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി ഫൈ​സ​ലി​യ എ​ന്നി​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 10.25ന് ​ന​ട​ക്കും.നാ​ളെ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ൽ​പ​ന്ത് ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും പ്ര​ത്യേ​കം ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

