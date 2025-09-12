Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:08 AM IST

    'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ് 2025'; സീ​സ​ൺ മൂ​ന്ന് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് മു​അ​മി​ന, ക​മ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ മീ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എ​ത്തും
    sevens foot ball tournamnet
    cancel
    camera_alt

    'ഗൾഫ് മാധ്യമം സോക്കർ കപ്പ്' സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് ജിദ്ദയിൽ തുടക്കമായപ്പോൾ

    ജി​ദ്ദ: 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന 'സോ​ക്ക​ർ ക​പ്പ് 2025' സീ​സ​ൺ മൂ​ന്ന് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം. ജി​ദ്ദ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് റു​സൂ​ഖ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ ഇ​രു​ക​യ്യും നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ, വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 16 പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബൂ​ട്ട​ണി​യു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ട് മാ​ച്ചു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ, ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ദ്ദ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോമേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​ൽ​അ​ഹ് ലി ​ക്ല​ബ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹ് മു​അ​മി​ന, ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ലേ​ബ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കോ​ൺ​സു​ൽ ക​മ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ മീ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മു​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി, യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ സി​ഫി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര ക​ളി​ക്കാ​ർ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ബൂ​ട്ട​ണി​യും. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ൽ​പ​ന്ത് ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും പ്ര​ത്യേ​കം ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamfootball tournamentGulf NewsSaudi Arabia News
    News Summary - Gulf Madhyamam Soccer Cup 2025'; Exciting start to season three of the sevens football tournament
    Similar News
    Next Story
    X